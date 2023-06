Montserrat Escudé, portaveu dels Mossos d'Esquadra, defensa mesures estructurals per combatre la violència masclista: "L'abordatge no pot ser des d'un punt de vista de la seguretat, s'ha demostrat no eficaç al 100%", ha dit sobre una "xacra" que no s'atura. I és que Catalunya suma 151 mortes des de 2008, quan es comença a comptabilitzar. Escudé demana treballar amb allò que té a veure amb valors i el respecte cap a la integritat física, moral i sexual, amb tot allò que té a veure amb la prevenció.

Montserrat Escudé, portaveu dels Mossos, defensa mesures estructurals per combatre la violència masclista.



"L'abordatge no pot ser des d'un punt de vista de la seguretat, s'ha demostrat no eficaç al 100%"





En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, adverteix sobre la "xifra oculta" d'homicidis de violència de gènere: només 1 dels 4 d'aquest any tenia denúncia prèvia, després de l'assassinat d'una dona a Cornellà presumptament a mans de la seva parella. "És un indicador claríssim que l'abordatge en aquests àmbits, com en altres formes de violència, no pot ser des d'un punt de vista de la seguretat", ha insistit, afegint que també ho indiquen les enquestes de victimització.

Agressions sexuals entre menors a Badalona Els Mossos investiguen vuit violacions grupals entre menors a Badalona des del juliol passat. Els autors són un jove de 18 anys i 20 menors, dels quals 4 han participat en més d'un cas i 13 són inimputables. Així, la responsable apunta que el vector de tot plegat és que pràcticament tots són menors. Alhora, destaca la "certa dificultat" en les investigacions policials, ja que els casos s'han portat des d'unitats diferents, tot i estar sota la tutela de la Unitat Central d'Agressions Sexuals. La portaveu policial destaca que hi ha hagut una "concentració temporal" d'aquests casos, els quals tenen un "alt ressò", amb "costos emocionals i del dia a dia". Tot i això, podria passar "en algun altre municipi". "El grau de participació no en tots els casos és igual", amb característiques diferents des del punt de vista penal, ha afegit. Montserrat Escudé, portaveu dels Mossos, demana reflexionar sobre les violacions en grup amb menors a Badalona.



"Els elements de socialització primària no han funcionat. Aquestes violències demostren nuls valors"





Per això, demana una reflexió. "Els elements de socialització primària no han funcionat, no han estat capaços de protegir aquests joves. Aquestes violències demostren nuls valors", ha sostingut Escudé.