Escudé demana no abordar la violència masclista des de la seguretat

Montserrat Escudé, portaveu dels Mossos d'Esquadra, defensa mesures estructurals per combatre la violència masclista: "L'abordatge no pot ser des d'un punt de vista de la seguretat, s'ha demostrat no eficaç al 100%", ha dit. Adverteix sobre la "xifra oculta" d'homicidis de violència de gènere: només 1 dels 4 d'aquest any tenia denúncia prèvia. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que a Badalona hi ha hagut una concentració temporal de violacions grupals amb menors implicats, però podria passar "en algun altre municipi". "Els elements de socialització primària no han funcionat. Aquestes violències demostren nuls valors", ha dit, demanant una reflexió. Remarca que les violències grupals amb menors no tenen només a veure amb una variable i demana no "desfocalitzar" perquè són un 4% del global d'agressions sexuals.