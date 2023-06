Marwan publicará en septiembre "el mejor" de todos sus discos

“Y quién coño soy yo, si todos tienen miedo a la palabra cantautor”, canta Marwan en su canción “El viejo boxeador”. En Las tardes de RNE desde la Feria del Libro de Madrid, ha respondido a la pregunta de quién es él y ha dicho que “no soy escritor, yo soy un músico que escribe poemas”.

“Yo creo que es un tema de identidad, sobre todo", ha dicho sobre el debate entre la poesía y las letras de las canciones. "Tengo cuatro libros escritos, pero soy una persona que se acerca al poema con la misma vocación que se acerca a la canción, un tema muy popular. No me interesa la poesía que está en los altares, bueno, no me interesa hacerla yo, a veces leerla sí".

El mejor de todos En Canciones para una urgencia, el nuevo trabajo que publicará en septiembre de este año, ha recopilado sus mejores canciones y les ha dado un nuevo toque. Lo ha hecho “porque muchas de esas canciones nacieron cuando no me conocía absolutamente nadie y las grabé con los medios que tenía en aquella época. Ahora que tengo más medios y que tengo ganas, me apetece que las escuche mucha gente”. Ha contado que entre su público hay quien le conoce por sus dos últimos álbums y no por los primeros, pero también quien "considera que mi primer disco es el mejor". "Entonces, estoy recuperando algunas canciones para juntarlas, para mí este sería el mejor de todos mis discos, que tenga todos mis grandes éxitos y revisitarlos con un sonido actual".

Urge entenderse un poco El cantautor cree que "en toda creación del ser humano", como cuando él escribe poemas o "en lo que sea", siempre hay una pulsión que es "urgente materializar o bajar a tierra eso que uno siente". "A veces, uno no se sabe explicar bien, necesita encontrar belleza, encontrar sentido, encontrar algunas cosas”. “La música, la literatura, el cine es un intento de hallar sentido y belleza a través de esos artefactos poéticos o cinematográficos o lo que sea. Y lo que urge es entenderse un poco”. Aunque haya escrito cientos de canciones y cuatro libros en los que vuelca “mucho” sus “emociones”, ha reconocido que le costaba mucho “expresarse” en “la adolescencia”. “Era absolutamente incapaz de expresar mis emociones, sobre todo por vergüenza, no porque no las tuviera, no sabía ni manejarlas”. También ha querido aclarar que no era tanto timidez, sino “miedo”.“Tenía vergüenza de que ese terremoto emocional lo pudiese agarrar otro con sus manos y juzgarlo”.

Un gira larga El 23 de octubre de 2023 empezará la gira de Marwan, de nombre homónimo al disco. Ha contado que espera hacer “una gira superextensa, mínimo de 60 conciertos. Voy a pasar por toda España, también por las islas”. “Luego intentaré ir a algún país de Europa, voy a muchísimos países de Latinoamérica, ya tengo 15 conciertos en México, iré a Argentina, a Uruguay, a Chile, a Colombia, a Perú. Intentaré ir a Estados Unidos. Y, sobre todo, en Madrid que voy a tener concierto en el Circo Price y luego creo que en el Wizink Center”. En esta última cita su deseo es que asistan “todos o al menos unos cuantos” de los colaboradores de este trabajo como Miguel Poveda, Rozalén, que ya salido a la luz en formato de videoclip, Mikel Izal, Funambulista o Andrés Suárez, entre otros.