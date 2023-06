La familia de Beth Rodergas se convertirá en unos meses en numerosa. La cantante y exrepresentante de España en el Festival de Eurovisión está esperando su tercer hijo, fruto de su relación con Joan Boix March. La pareja lleva más de trece años juntos y tienen dos hijos en común, una niña y un niño: Lia y Kai. Todavía se desconoce el sexo del bebé que está en camino y que pronto será uno más de la familia, una de sus grandes prioridades, mucho más que su carrera profesional. Así lo demostra en Dime, historia de una canción, el programa original de RTVE Play que protagoniza para hablar sobre el tema que marcó un antes y un después en su vida.

"A mis hijos la verdad es que les he contado super poco. Creo, de hecho, que hasta hace poco no habían visto ni la actuación ni escuchado la canción ni nada. Obviamente, no me la han oído cantar nunca", asegura en el programa. Beth hace alusión a "Dime", la canción que la catapultó a la fama y que acabó por apartarla de la música.

Rodeada de sus seres queridos, incluidos sus dos hijos, Beth se reconcilia con esa etapa de su vida y se sincera sobre su paso por Operación Triunfo y su posterior participación en Eurovisión. No fue un camino de rosas para la cantante, pero ¿cómo lo vivió su familia? Puedes volver a ver Dime, historia de una canción en RTVE Play, donde y cuando quieras.