Creix la infertilitat entre els homes que volen ser pares

Un 15% de la població té problemes de fertilitat i es tracta d'una tendència creixent que afecta homes i dones per igual. De fet, es calcula que aproximadament el 40% dels casos de parelles que presenten problemes de fertilitat tenen l'origen en l'aparell reproductor de l'home i un altre 40% a problemes en la dona, mentre que el 20% restant s'atribueix a causes desconegudes.

La majoria de parelles que es troben amb dificultats per concebre un fill opten per recórrer a la reproducció assistida, però els especialistes alerten de la importància de posar el focus, també, en l'estudi de la infertilitat masculina. Els problemes de fertilitat entre els homes tenen sovint l'origen en la baixa qualitat del semen, que en els últims anys s'ha observat que ha baixat força.

Al darrera d'aquesta pèrdua de qualitat de l'esperma hi pot haver molts motius, però els especialistes destaquen com a factors clau l'edat i els hàbits de vida. En aquest sentit, tenir una vida sedentària, amb poca activitat física, afegit al fet de fumar i consumir begudes alcohòliques són elements que contribueixen de manera decisiva a la pèrdua de fertilitat.

Caiguda de la natalitat

L'investigador del CED i professor de Sociologia de la UAB, Pau Miret, explica que per entendre aquest desequilibri demogràfic entre sexes cal tenir en compte un fet fonamental: de mitjana, els homes tenen fills amb dones tres anys més joves, i "això històricament s'ha mantingut al llarg de l'últim quart del segle XX, i també durant aquest primer quart de segle XXI".

També cal tenir en compte que "entre 1976 i 1980, hi va haver una caiguda importantíssima de la natalitat que s'ha expressat al segle XXI". Aquesta caiguda de la natalitat va afectar tant dones com homes, però com que les dones en edat reproductiva són tres anys més joves que els homes, és ara quan s'ha expressat més en elles, de manera que s'ha produit un desequilibri, que arriba a ser de fins al 20%, ja que "per cada dona, hi ha 1,2 homes tres anys més grans".

Es podria dir, segons apunta Miret, que "sobren homes o falten dones, i no s'ha establert cap mecanisme social que compensi aquest desequilibri". De l'estudi que ha coordinat en destaca també que entre els homes, "l'accés al mercat laboral és el factor que determina les diferències en la fecunditat, en lloc del nivell d'instrucció, com sí que passa entre les dones". Existeix una correlació força directa entre tenir una feina ben remunerada i estable i un major grau de fecunditat masculina.

La fecunditat a Espanya ha caigut dels 2,8 fills per dona el 1976 als 1,1 el 1998, fins als 1,18 actuals, fet que ha suposat un fenomen demogràfic "ràpid, intens i rellevant que ha rebut molta atenció durant els darrers anys", però que fins ara "no havia contemplat la perspectiva masculina", ressenya l'estudi.

Aquestes dades situen Espanya a la cua del món pel que fa a xifra de fills per persona. No cal anar gaire lluny per trobar la solució a aquesta baixíssima natalitat. "A mi només se m'acut comparar-ho amb França, que a nivell europeu té una de les fecunditats més altes, i l'única diferència que trobo són polítiques familiars, fonamentalment beneficis familiars molt centrats en la dona", apunta Miret, que deixa molt clar que "això no té a veure amb polítiques d'igualtat de gènere", sinó que són bàsicament polítiques natalistes.