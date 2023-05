Els 'Stay Homas' van acompanyar a milers i milers de famílies durant la pandèmia amb les seves cançons. Ara, han sortit de casa per presentar 'Homas', un disc on canvien els cubells i les joguines per lletres més madures i personals. El primer single, 'La Nòria', n’és un exemple: una cançó dedicada a les persones que sempre són a prop.

El guitarrista, Rai Benet, ha explicat a 'Punts de vista' que és el treball més personal del grup: "És una manera de deixar entrar a la gent a casa nostra. El que som nosaltres una mica per dins. Fa més respecte que fer 'ja, ja, ja', però alhora és maco i una mica més especial, també".

Adaptació compositiva a no viure junts

'Stay Homas' va començar a entrar a les cases de la gent des del terrat de casa seva, en ple Covid. Ara ja no comparteixen pis i han hagut d'adaptar la forma de compondre cançons. "Jo crec que més o menys estem amb les mateixes ganes i inspiració que llavors. Abans ens llevàvem, un sortia de la dutxa i ens dèiem: "Ei, nois, tinc una idea". Ara ens enviem un àudio, o quedem i marxem tres dies per allà i fem veure que vivim junts encara", ha comentat Guillem Boltó.

Inicialment, els membres de la banda van compondre 29 cançons per 'Homas', de les quals se n'han quedat 14. Klaus Stroink ha reconegut que, per acabar de fer un dels temes, van haver de demanar ajuda: "Les lletres en molts dels temes és l'última cosa, en alguns no arribàvem i en aquest, concretament, ens va ajudar molt la Mireia Pujol. (...) Escriu superbé i vam quedar amb ella i vam dir: "Socors. El tema mola molt, està quedant com molt maco i tenim aquesta idea". Ella ens va treure del pou i va ser brutal".

Tot i que en Guillem és trombonista i en Klaus trompetista, en aquest disc només apareixen vents a 'Morir viviendo'. "Crec que no és una cosa que hàgim fet gaire expressament, però a l'hora de fer les cançons, has de decidir si li queda bé o no. (...) També és cert que en aquest grup ja no som tant trombonistes ni trompetistes. Llavors, no ho tenim tant al cap com abans que vivíem enganxats al ferro", ha explicat en Guillem.