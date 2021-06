Muchos creen que vivimos en la época más respetuosa con el medioambiente de toda nuestra historia, pero... ¿hacemos todo lo posible para que sea así? Stay Homas concede una entrevista a PlayzTrends para hablar sobre un lanzamiento que, precisamente, aborda esta problemática de la mejor forma posible: a través de su música. "Infinitas veces" es el nombre escogido para ejemplificar el poder del reciclaje gracias a Friends of Glass. ¿Cómo surgió el proyecto? ¿Creen que nuestra generación es más consciente que nunca de lo mucho que puede aportar a la sostenibilidad de nuestro entorno?

El año pasado pusisteis voz al confinamiento y ahora se la ponéis al reciclaje. ¿Cómo surgió este proyecto?

Klaus: La verdad es que ha sido como un match. Nosotros estábamos haciendo una canción -bueno porque siempre estamos haciendo música- donde jugábamos con el concepto este de ser un poco frágil, pero sin verlo de manera chunga. Cuando recibimos la propuesta de hacer esto con Friends of Glass nos pareció una buena iniciativa. Creo que hemos dicho que no a todas las propuestas que nos han enviado para hacer canciones para campañas. Siempre pensamos que frente a algo así lo íbamos a hacer fatal porque no sabemos muy bien cómo hacerlo. Pero no ha sido el caso ni ha pasado nada raro. De hecho, vimos que les había gustado y a nosotros también. La verdad es que fue todo bastante fluido, ojalá todo fuera así.

"Podemos hacer mil cosas para colaborar con la causa" ¿Cómo son vuestras jornadas de composición? ¿Cómo os organizáis para montar cada tema y qué papel tiene cada uno? Rai: Cogemos la guitarra, nos ponemos los tres y todo fluye. Al final es un método de trabajo que no habíamos usado nunca antes del confinamiento, pero vimos que nos funcionaba muy bien y que sacábamos un tema cada día. Es una manera muy fluida donde se revisa muy poco y en el que las primeras ideas son las buenas. Tiene una magia especial esta manera de trabajar. En la canción habéis hecho una especie de símil entre las propiedades del vidrio y aquellas personas que quieren seguir siendo auténticas y transparentes. ¿Alguna vez os habíais planteado esta comparativa? Klaus: Creo que al final hemos tenido que vomitar tantísimas ideas para hablar de todo, prácticamente, que en nuestros blocs de notas ya teníamos la idea de hablar sobre esto. Es muy interesante revisarnos a este nivel, porque llevamos muchos años pensando que está bien o que no está tan mal, y no es así. Una de las características a las que hace referencia la canción es al hecho de ser auténticos. Además, concuerda con fomentar el uso del vidrio, así que me parece muy guay porque estamos en un momento en el que estamos llenando los océanos de mascarillas, por ejemplo. Guillem: Yo creo que el concepto que no teníamos tan a mano era el de que algo se recomponga. Sí que es verdad que te acuerdas de que funden las botellas y las vuelven a hacer, aunque hubiera sido un poco raro si de por sí lo hubiéramos incluido previamente en la canción. Pero creímos que era importante destacarlo. Porque aparte de ser frágil y transparente, también tiene la virtud de recomponerse. Creo que está dicho de una manera graciosa. Habláis también de estar frente a una persona que se "recompone infinitas veces", al igual que el vidrio. ¿Vosotros siempre habéis tenido presente el reciclaje? ¿O con esta campaña se os han abierto un poco más los ojos? Rai: Creo que siempre puedes mejorar en este sentido. Puede que estés pensando que lo estás haciendo bien pero quizás sea mentira, porque siempre se puede hacer mejor. Podemos hacer mil cosas para colaborar con la causa. Deberíamos revisar lo que hacemos bien o mal para mejorar día a día.

"La mayoría de festivales utilizan recipientes desechables" Ahora por ejemplo, en cualquier fiesta -permitida- donde veáis vasos de plástico o pajitas… ¿Os chirría? Guillem: Yo creo que con las pajitas ya hace rato que pensamos: “¿En serio, tío? ¿Por qué coges una pajita?”. Klaus: Te viene a la cabeza la imagen esa súper chunga de la tortuga con la pajita en su interior. Guillem: Dijeron que las habían prohibido, así que si te ven con una pajita de plástico es como si fuera contrabando. Los vasos de plástico es verdad que es algo a lo que cuesta más desacostumbrarse, porque la mayoría de conciertos y sitios a los que vas utilizan recipientes desechables. Klaus: Bueno alguna vez sí que los ponen compostables, orgánicos. Guillem: Sí, así que igual en los conciertos es donde deberíamos decir: “ponednos los vasos reciclables". ¿Creéis que poco a poco nuestra generación es más consciente de lo importante que es reciclar? ¿O seguimos teniendo una venda en los ojos? Klaus: Yo creo que eso a veces es un poco burbuja. Cada persona tiene su entorno y su casa, y en la mía por ejemplo los cubos tenían hasta nombre. Cuando me independicé a los 18 y empecé a compartir piso, mis compañeros no reciclaban o lo hacían muy poco. Igual estuvimos como una semana o dos con un mismo cubo, pero de repente dije: “No cuesta nada, vamos a hacerlo”. Rai: Yo recuerdo que cuando empezaron todas las campañas de reciclaje yo era pequeñito. Pero previo a esas campañas era como que no se hablaba de reciclar, no se hablaba para nada. A mí me pilló pequeño, pero a los tiktokers ya lo tienen más a mano. Guillem: Creo que estamos más concienciados que hace unos años, pero que se sigan haciendo campañas de reciclaje quiere decir que todavía no se recicla lo suficiente. Hay países donde la gente no concibe no reciclar algo, y aquí todavía estamos en camino. Ahí es donde la gente no debe tomarlo como una opción, sino como algo necesario. Rai: Siempre se pone el foco en los consumidores, y totalmente, lo que pasa es que se pone toda la responsabilidad en la gente de a pie. Es importante, pero el porcentaje de bien que puede hacer una persona es muy pequeño en comparación a una gran empresa.