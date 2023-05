L'Hospital Clínic aconsegueix una nova fita històrica en matèria reproductiva. El Jesús és el fill de la primera dona trasplantada d'úter a Espanya. Va nèixer el passat 10 de març i abandonarà l'hospital aquest dilluns després de dos mesos i mig a la UCI. El nadó va néixer prematur perquè la mare va desenvolupar preclàmpsia. El trasplantament que ha fet possible la fita va tenir lloc l'octubre de 2020 i va fer-se gràcies a la donació en viu de l'úter de la germana de la pacient.

La síndrome Rokitansky

El Jesús és un dels 50 nens i nenes nascuts arreu del món després d’un trasplantament d’úter, una operació molt complexa fruit d'una tècnica que a Catalunya encara es troba en procés experimental. Tamara Franco, la mare del nadó, va néixer amb la síndrome Rokitansky, una malaltia congènita que fa que les dones que la pateixen no tinguin ni úter ni trompes de Fal·lopi. “Ser mare sempre havia estat el meu somni”, ha explicat la dona que ha assegurat que sempre demanava nines i cotxets per Reis. Tot i que Franco ha reconegut que el procés per arribar a assolir aquest objectiu ha estat “molt dur”, ha remarcat que no se’n penedeix i que “ha valgut la pena”.