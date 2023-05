Will Smith habría estado en el cartel de Django desencadenado, si no fuera porque el actor, ahora desaparecido tras la polémica en los Premios Oscar, rechazó el trabajo. ¿Qué llevó a la estrella de Hollywood a declinar la oferta de su director? Para Quentin Tarantino, él era su primera opción, quien daría vida al protagonista de la trama, Django Freeman. Finalmente fue Jamie Foxx quien encarnó al personaje principal de la película, que se llevó dos estatuillas, a mejor guion original y también el de mejor actor de reparto para Christoph Waltz.

Un director de renombre, un proyecto digno de Hollywood, un guion interesante y un personaje distinto al resto. Entonces, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a Will Smith a decir "no" a Tarantino? El actor explicó su decisión años después durante una entrevista. En su opinión, Django, el supuesto protagonista de la historia, personaje que él iba a interpretar, no tomaba decisiones por sí mismo, sino que obedecía las órdenes del Dr. King Schultz.

"¡Django no es el líder! Yo necesito ser el líder y no el otro personaje. Quentin, por favor, déjame matar al malo", le pidió WIll Smith a Tarantino cuando el actor intentó hacer cambiar de idea al director. No lo consiguió y quedó fuera de la película.

Más tarde, Will Smith volvió a recordar ese episodio y confesó otro motivo de peso que le habría llevado a rechazar el papel. "Yo quería contar la mayor historia de amor entre afroamericanos jamás vista. Quentin y yo nos sentamos durante horas. Yo tenía tantas ganas de interpretar a ese personaje, pero quería que fuera una historia de amor, no de venganza", aseguró. "La violencia solo engendra violencia. Yo no quería que esa fuera la respuesta, tenía que ser el amor", añadió.