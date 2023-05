Els conductors d'autobusos reclamen la jubilació als 60 anys per garantir la seguretat dels usuaris que circulen per les vies públiques. Per això, uns 350 treballadors s'han manifestat aquest dijous a Barcelona a les portes de la delegació del govern espanyol i han fet una vaga de 24 hores. Una aturada que, segons el sindicat CGT, ha tingut un seguiment del 90% en el cas de TMB.

01.16 min El 90% dels conductors d'autobusos s'adhereixen a la vaga de 25 hores | Marga Esparza

"La feina és molt dura, perillosa i desgastant", ha explicat Jordi Giménez, un conductor assalariat amb 30 anys d'experiència. Centenars de conductors d'empreses com TMB, Avanza i transportistes de mercaderies han protestat per una fita que veuen "importantíssima". Els manifestants han fet una marxa fins a plaça Catalunya, enmig de càntics i petards.

Seguiment del 90% a TMB El sindicat CGT ha xifrat en un 90% el seguiment de la vaga de conductors d'autobús de TMB. Una vaga de 24 hores convocada per a aquest dijous. TMB ha qualificat el seguiment de "majoritari", segons el sindicat i l'empresa. La Generalitat va decretar el 40% de serveis mínims en hores punta (de 6:30h a 9:30h i de 16:00h a 20:00h). I el 20% per a la resta de la jornada, així com un vehicle per línia del 'Bus de barri'. Els sindicats Sit, Actub i Acat també tenen convocades aturades, si bé per franges de dues hores a les 2, les 8 i les 16 del 15 al 26 de maig, a excepció del 21.