Unes 150 persones, segons la Guàrdia Urbana, mig miler segons els organitzadors, s'han manifestat aquest diumenge al migdia pel centre de Barcelona per denunciar l'impacte ambiental dels creuers. La protesta, impulsada per la plataforma Stop Creuers, ha començat cap a les dotze del migdia a tocar del Port de Barcelona i ha acabat a la plaça Sant Jaume a quarts de dues.

Els manifestants, alguns d'ells provinents de Tarragona, aposten per una "reducció radical" de l'activitat creuerística fins que "tendeixi a zero". A més a més, carreguen contra la pretesa sostenibilitat de la indústria que ven "falses solucions tecnològiques" com el gas natural liquat, l'electricitat o l'hidrogen verd, que veuen com estratègies de "rentat de cara".

Ariadna Cotén, portaveu d'Stop Creuers, considera que la imposició d'una taxa no és una bona solució perquè deixa la porta oberta a que qui pugui pagar segueix contaminant. Davant l'actual situació, demana a la Generalitat i a les administracions que "es posin les piles, que deixin de fer taules de sostenibilitat, i que facin alguna cosa per reduir el turisme de creuers".

Els concentrats han cridat lemes com 'la ciutat no està en venda', 'fora creuers dels nostres barris' i 'no, no, no, aquí creuers no'. A la marxa també s’ha pogut veure una gran pancarta contra la Copa de l'Amèrica de Vela, que se celebrarà a la capital catalana el 2024, i que és la competició esportiva amb més espectadors per darrere dels Jocs Olímpics i del Mundial de futbol.

La plataforma denuncia que aquesta competició tindrà 60 milions d’euros d’inversió pública i que comportarà "l’expulsió del veïnat, més pressió turística, beneficis privats i especulació de l’habitatge".