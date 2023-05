La cultura coreana, aunque sería más acertado decir surcoreana, está de moda. Ahí tenéis los grupos de k-pop, las películas (Parásitos, Memories of Murder, Silenced) y las series (Stranger, Tu tiempo llama, Mr. Sunshine) de ese país que arrasan en todo el mundo. Pero, ¿qué ocurre con la literatura? ¿A cuántos escritores coreanos conocemos? El Festival Capítulo Uno, en Matadero, dedica parte de su programación a la literatura coreana, y Página Dos fue a echar un vistazo.

Una de las autoras más interesantes que participan en este evento es Kim Cho-yeop (Si no podemos viajar a la velocidad de la luz, Temas de Hoy). Sus historias fantásticas entusiasman en Corea del Sur, hasta el punto de que algunas de ellas ya se están adaptando al cine. Por su parte, Hwang Sok-yok (Mater 2-10, Alianza) es uno de los escritores más premiados y venerados de Corea. En sus novelas no hay ciencia ficción, sino crítica y reflexión de corte social, lo que le ha convertido en un superventas en su país.

La escritora Élisa Shua Dusapin (en la imagen superior) es un caso singular en este festival, ya que escribe en francés. Sus novelas transmiten la fusión de sus dos culturas. Nacida en Corrèze en 1992, de padre francés y madre surcoreana, Élisa Shua Dusapin crece entre París, Seúl y Porrentruy. Su primera novela, Un invierno en Sokcho, ganó numerosos premios y fue traducida a seis idiomas. A continuación transcribimos un párrafo de esa obra.

«Iba a verla el domingo por la noche y me quedaba hasta el lunes, que era mi día libre. Desde que me había marchado le costaba dormir sola. Mi madre me dio una sepia para que la rellenase, posó el guante manchado de hígado sobre mis caderas y suspiró:

—Una mujer tan guapa y sin casar.

—Primero Jun-Oh tiene que encontrar trabajo. Hay tiempo.

—Siempre creemos que hay tiempo.

—Ni siquiera tengo veinticinco años

—Pues eso.

Le prometí que concretaríamos el noviazgo, que solo era cuestión de meses. Siguió trabajando, más tranquila». Dusapin publica ahora Vladivostok Circus (Alianza), la vida de los integrantes de un circo cuando este cierra las puertas y vuelve la rutina de entrenamientos, riesgos y relaciones tensas.

Otros autores de ese país que os recomendamos muy vivamente son Cho Nam-jo, Kim Young-ha, Un-su Kim, Won-pyung Sohn, You-jeong Jeong, Mi-ae Seo o Axie Oh.