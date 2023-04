Desgavell a les oposicions de la Generalitat

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, compareixerà voluntàriament al Parlament per donar explicacions per les irregularitats a les oposicions convocades aquest dissabte. Eren les més importants de l'última dècada i havien de servir per estabilitzar plantilles a l'Administració catalana. Unes 13.500 persones s'havien inscrit per aspirar a una de les 1.825 places que sortien a concurs.

01.08 min La Generalitat es disculpa pel desgavell a les oposicions

Vilagrà ha anunciat aquest diumenge la seva compareixença a petició pròpia després els dos principals grups de l'oposició, el PSC-Units i JxCat, demanessin explicacions pel "caos" i el "desgavell" a les proves. La consellera s'ha reunit amb els sindicats per analitzar la situació, ha advertit que l'executiu no assumirà el cost del contracte de l'empresa externa pels "incompliments flagrants" i també ha obert la porta a repetir "en el menor temps possible" els exàmens on es puguin constatar més irregularitats. En aquest sentit, el Govern està recollint informació i obrirà una bústia per rebre les incidències apreciades per les persones que s'examinaven.

Un cúmul de despropòsits Segons van denunciar diversos sindicats, des del primer moment es van registrar retards, es van arribar a cancel·lar exàmens i es va violar l'anonimat de les proves. És en aquests casos que el Govern obre la porta a repetir-les però les separa de les que sí que es van desenvolupar amb normalitat. La licitació feta a una empresa externa per gestionar el procés ascendeix a 1,4 milions d'euros. La consellera de la Presidència ha explicat que es va optar per subcontractar el servei perquè molts dels que feien les proves eren normalment persones que feien vigilància en processos de selecció. En tot cas, ha remarcat que en cap cas es seguirà amb els serveis de l'empresa subcontractada, que creu que va cometre "incompliments flagrants" del contracte.