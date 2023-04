01:17

Al voltant de 13.000 aspirants es presenten a les proves d'interí de la institució catalana i troben diverses irregularitats

Aspirants i sindicats denuncien irregularitats greus a les oposicions celebrades aquest cap de setmana, per convertir en fixos els treballadors interins de la Generalitat. S'han vist problemes amb els horaris, embolic de classes i falta de taules i, de fet, alguns estudiants han hagut d'agafar altres materials com papereres per recolzar l'examen.

La Generalitat ha obert una investigació i demana disculpes a les persones afectades. Alícia Corral, secretaria d'Administració i Funció Pública no descarta trencar el contracte amb l'empresa organitzadora de les proves o repetir els exàmens: "No podem tolerar la situació i el patiment que hem vist que els ha passat a algunes persones opositores". | CLARA ONTAÑÓN