Coincidiendo con el vigésimo aniversario del estreno de Los Serrano, Fran Perea presenta su nuevo proyecto Uno más uno son 20. Un disco que cuenta con la colaboración de Despistaos, Roi Méndez, Ana Guerra, Álvaro Benito, La oreja de Van Gogh, Ginebras, Bely Besarte y Rayden. Además, incorpora un tema inédito: "Tenemos que bailarla", que forma parte de la banda sonora de una obra teatral de Nando López.

Fran Perea logra reunir a la familia de Los Serrano

El cantante ha conseguido el reencuentro más esperado.En el videoclip del tema principal de la serie, Uno más uno son siete, intervienen los siete miembros de la familia más famosa de la pequeña pantalla. ¿Ha sido complicado hacerlo?

“Fue una aventura. No porque no faltase voluntad por parte de la familia, digamos, todos los actores queríamos hacerlo. Pero, es verdad que son siete agendas y es muy complicado poder cuadrarlo. No ha sido fácil, pero se ha hecho y he de agradecerle al equipo que ha hecho un esfuerzo enorme”, explica.