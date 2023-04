Entre Luca Zingaretti y Salvo Montalbano se produce una simbiosis entre actor y personaje que solo se da en muy contadas ocasiones. De hecho, la descripción física del Salvo Montalbano en las novelas de Andrea Camilleri, no tienen nada que ver con el físico de Luca Zingaretti. Su protagonista así nos lo cuenta este miércoles en La 2 en el programa 'La Matemática del Espejo' presentado por Carlos del Amor.

Luca compro una novela de Andrea Camilleri por casualidad. Andrea había sido su profesor en la Escuela de Arte Dramático y le llamo la atención: “Un día me paseaba por las calles de Roma y entré en una librería para ver las novedades. Y encontré un libro de Andrea Camilleri. Y lo cogí porque Andrea también había sido mi profesor en la academia. Voy a comprar este libro así Andrea ha vendido una copia más. Después me lo leí y me quedé sin palabras, porque en ese libro yo encontré todos los rasgos que me iban a hacerme enamorar de este personaje”.

Luca Zingaretti da vida al comisario Salvo Montalbano FABRIZIO DI GIULIO

Su reacción al conseguir el papel de Salvo Montalbano Y se enamoro del personaje sintiéndose atrapado por él. Andrea Camilleri tenía previsto otro tipo de actor, pero el conocer a Luca y saber el tipo de persona que era no le dejo ninguna duda sobre como interpretaría el personaje, aunque para ello tardaran más de seis meses en tomar una decisión: "Un día estaba en casa y me llamó mi agente y me dijo "Lo tienes, es tuyo". ¿Cómo es posible? No, no, ¿no es en broma verdad? No acepto bromas." La personalidad que aporta Zingaretti a Montalbano y la forma de construir el personaje es de tal fuerza que en ella se funde la esencia del éxito del Comisario Montalbano.