Més de mig milió de llars catalanes no disposen de calefacció o bé les famílies no poden fer front a les despeses d'electricitat i gas per l'encariment dels combustibles. Per això, l'Aliança contra la Pobresa Energètica ha reclamat als grups municipals de Barcelona incorporar en els seus programes electorals de cara al 28M el "compromís explícit" de garantir l'accés universal al subministrament d'aigua i energia.

En un document que l'organització els ha fet arribar, s'inclouen tres propostes "concretes" i "en clau municipal" per fer front a la pobresa energètica.

Abordar la pobresa energètica A Barcelona, un 14,4% de la ciutadania "no pot mantenir casa seva a una temperatura adequada", xifra que augmenta en el cas de les dones a un 15,7%, segons l'APE. L'entitat adverteix que això, en el context de crisi energètica, posa de manifest la importància que el pròxim govern municipal abordi la pobresa energètica i s'implementin mesures. Les mesures que proposen passen per: La consolidació dels punts d'assessorament energètic com una estructura de ciutat.

Garantir l'accés universal als subministraments d'aigua i electricitat, amb especial atenció a les llars vulnerables.

La transparència i rendició de comptes, mitjançant l'aportació de dades amb una periodicitat anual de l'estat de la pobresa energètica a la ciutat.