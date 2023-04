L'APE reclama el compromís polític per fer front a la pobresa energètica

01:06

L'Aliança contra la Pobresa Energètica ha començat aquest dimarts la ronda de contactes amb els grups municipals de Barcelona.

L'Aliança contra la Pobresa Energètica ha començat aquest dimarts la ronda de contactes amb els grups municipals de Barcelona per aconseguir el compromís polític per evitar que les famílies vulnerables tinguin problemes per pagar els subministraments bàsics. Tots els grups han acceptat reunir-se amb l'organització, menys Ciutadans i el PP.

La reunió de l'Aliança amb els grups municipals pretén aconseguir de les organitzacions polítiques la signatura d'un document per potenciar els punts d'assessorament energètic de Barcelona, els PAES | Maite Boada