En 1987, el reconocido músico Josep Carreras fundó la Fundación Josep Carreras contra la leucemia, después de vencer esta enfermedad. En 2010, llevó su compromiso a otro nivel al establecer el Instituto de Investigación contra la Leucemia, cuyo objetivo es impulsar el conocimiento y tratamiento de estas patologías.

En el programa de El Cazador de Cerebros -que puedes ver en La 2 y en RTVE Play-, el divulgador científico Pere Estupinyà conversa con el tenor Josep Carreras sobre su proyecto de vida, que ha llevado al Instituto a ser un referente global en el estudio de la leucemia.

Pere Estupinyà: Gracias por recibirnos entre tanto viaje.

Josep Carreras: Bueno, es parte del juego. Es parte de la de la profesión, el viaje.

P: Imagino que debe estar muy orgulloso de ver cómo la ciencia está contribuyendo tanto a superar esa enfermedad.

R: La verdad es que sí. Además, contamos con científicos de excelente nivel y estamos encantados de saber que cada día se consigue un paso adelante en cuanto a tratamientos y a terapias contra la leucemia.

P: Si tengo bien entendido, cuando usted sufrió la enfermedad, una parte del tratamiento era en ensayo clínico. Imagino que el éxito en su tratamiento, en parte, es lo que le motivó a crear la fundación.

R: En cuanto me vi ya casi fuera de peligro, para decirlo de alguna manera, empecé a pensar que tenía que hacer algo. Recibí tal cantidad de apoyo y de solidaridad, que pensé "yo no puedo olvidar esto, no fue haber superado la enfermedad y olvidarme". Entonces decidí que la mejor manera para poder un poco paliar esta deuda que contraje, sea con la ciencia o con la sociedad, era intentar establecer una fundación que luchara contra la misma enfermedad que yo padecí.

P: Es impresionante como, me imagino, una semilla que es la Fundación Josep Carreras, va creciendo, va formando el Instituto de Investigación y llega a tener infinidad de personas detrás.

R: He tenido la noticia de que hemos llegado a 125.000 socios que nos apoyan día a día para que podamos seguir con nuestros proyectos, con estos programas. Y esto es lo que verdaderamente me emociona, siento un gran agradecimiento.