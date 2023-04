Solo existen 14 picos que superen los 8.000 metros de altitud. Edurne Pasaban los ha conquistado todos. La alpinista vasca se convirtió en 2010 en la primera mujer en conseguirlo en todo el mundo, una proeza que completó tras pasar en 2006 por el hospital, con la mitad de los ochomiles alcanzados, por una depresión. Es una de las voces que habla alto y claro sobre la enfermedad en El viaje. La medalla de la salud mental, el documental que ya está disponible en RTVE Play. "Intento quitarme la vida y no lo consigo. Yo soy de las personas afortunadas que no lo ha conseguido", asegura sobre sus tentativas de suicidio.

El límite entre la tristeza y la enfermedad

"La vida nos ha hecho que nos adaptemos a ese medio y nos sintamos a gusto. Otras personas dirían 'estáis locos'. Tantos días de entreno, luego en esas condiciones, con la muerte tan presente… Pero eso era nuestra vida y eso nos daba la vida", cuenta Edurne Pasaban. La alpinista comenzó a escalar cuando era muy joven, como explica en el documental: "Mis padres me dejaron hacer. A mí, con 15 años, que me dejaran ir a los Alpes en una furgoneta, escalar el Mont Blanc y el Cervino con gente que me doblaba en edad… ¡Pero vosotros erais unos inconscientes y unos valientes!", dice ahora.

La deportista echa la vista atrás a sus problemas de salud, a la depresión que sufrió. "Mis padres pensaban que yo estaba triste. ¿Dónde pasas de la tristeza a estar realmente enfermo? ¿Dónde está el límite? No lo sabemos porque nadie nos ha hablado de esto", plantea. "Las familias no saben reconocer qué es lo que le pasa a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana, a su madre… a la persona que tiene alrededor", afirma. En su opinión, el mensaje que hay que transmitir es "que no tengamos vergüenza, no tengamos miedo a pedir ayuda". "Vamos a salvar muchas vidas", asegura, convencida, Edurne Pasaban.