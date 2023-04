La muerte de Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de palo, con cáncer de colon causó un gran dolor entre sus compañeros y amigos. También entre sus seguidores que llenaron las redes sociales de palabras de despedida y mensajes de cariño. Su fallecimiento se conoció cuando todavía estaban muy presentes las muertes de Jordi Mestre, fallecido el 6 de junio en un accidente de moto en Madrid, y Aless Lequio, el hijo de Ana Obregón, que conmocionaron a la sociedad por lo jóvenes que eran, 38 y 27 años respectivamente.

Aunque la edad queda en un segundo plano cuando la muerte llama sin avisar. Incluso avisando, cuesta evitar la puñalada del dolor: son heridas que, en algunos casos, tardan en cerrar. Las que lo hacen; otras, en cambio, nunca se cierran.

De Camarón a los Flores

De la muerte de Camarón de la isla se ha dicho de todo, y la mayoría es falso. José Monje Cruz no tenía SIDA ni murió por sobredosis. Le diagnosticaron un cáncer de pulmón y en contra de las recomendaciones de los médicos dejó el tratamiento y se encerró en la Línea de la Concepción (Cádiz) donde permaneció hasta su muerte. Se fue con 41 años y se le enterró en San Fernando, su cuna, acompañado por una multitud que se abalanzaba a tocar el féretro para esta cerca de su ídolo por última vez.

“Lloré cuando murió Camarón, que era un genio, y ahora lloro porque se ha muerto un genio que es mi madre”. Esto decía Antonio Flores tras la muerte de Lola, el 16 de mayo de 1995. Aquello le dejó sumido en una fuerte depresión. Estuvo muchos días encerrado en la cabaña del jardín familiar. Allí lo encontraron muerto 14 días después de irse su madre tras haber ingerido tranquilizantes que le habían recetado y alcohol. "No puedo vivir sin ella. A mi hija la adoro, pero me falta mi luz. ¡No puedo vivir sin ella!", decía muy herido.

42.44 min Informe semanal - Antonio Flores: morir de soledad

Ya no tomaba drogas, aunque por culpa de la desafortunada frase "¡La puta droga!" que dijo Guillermo Furiase tras la muerte de Antonio se pensó que había muerto por sobredosis. Eso había quedado atrás como contó a un equipo de Informe Semanal. "He tenido una historia con la droga que me ha hecho la vida imposible. Esa experiencia no me ha gustado. Quería quitarme sin que mis padres se enterasen para luego decirles: he estado enganchado, pero me he quitado. Pero es imposible, necesitas ayuda. Cuando estaba ya hasta los cojones me derrotaba, y como mi madre no es tonta ni mi padre tampoco, me veían y me decían: ¡A ti te pasa algo! Así hasta que les dije: ¡Mamá, papá, tenéis razón, ayudadme!".