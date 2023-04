Un grup de nou dones catalanes, de diverses edats i diversos camps professionals, viatjaran la setmana que ve a l'estació anàloga de Mart, al desert de Utah. És la primera missió del projecte Hypatia, que té la intenció d'inspirar i crear referents per nenes i altres col·lectius minoritzats en àmbits científics i tecnològics.

Tot i que ja fa més de 60 anys que es va arribar a l'espai per primera vegada, encara és un sector molt minoritzat i reservat a un grup de persones molt privilegiades. "Només l'11% dels astronautes del món són dones, i la xifra és encara més petita en col·lectius més minoritaris", reivindica una de les tripulants d'Hypatia, Mariona Badenas. A més, de les 12 persones que han trepitjat la superfície de la lluna, cap ha sigut una dona.

Hypatia neix, doncs, per trencar amb aquesta situació i inspirar noves generacions de científiques i astronautes.

L'estació, que rep missions d'arreu del món cada setmana, té diversos espais connectats entre ells a través de túnels per facilitar la mobilitat dels tripulants. L'espai principal és un edifici de dos pisos on viuen els tripulants i preparen la resta d'activitats. A més, tots els espais estan dedicats a la recerca , amb dos observatoris per estudiar el sol i el cel, un hivernacle per la cultivació d'aliments i un laboratori .

Els reptes de viure a "Mart"

Tot i que el confinament per la Covid va ser un entrenament forçat per a tothom, viure en un espai petit durant tants dies és tot un repte per a les tripulants, sobretot tenint en compte que les nou dones no han conviscut mai juntes. De fet, la missió serà la primera vegada que estaran les nou tripulants al mateix espai, ja que algunes viuen fora.

Un altre dels reptes de l'estada a l'estació és el menjar i l'aigua. La falta d'aigua al planeta Mart també es recrea a l'expedició d'Hypatia, on hauran de racionar-la molt bé. El dipòsit d'aigua de l'estació haurà de repartir-se en tres necessitats: el consum, la cultivació d'aliments a l'hivernacle i, per últim, la higiene.

El menjar, d'altra banda, estarà deshidratat, com el que mengen els astronautes a l'Estació Espacial Internacional (ISS), per recrear per complet les condicions de la vida a Mart. A més, la simulació també els servirà per saber com gestionar emergències mèdiques, per exemple.