10 científiques catalanes que has de conèixer

Fa un segle Marie Curie es convertia en la primera dona científica de la història a rebre el reconeixement internacional amb el Premi Nobel. La física i química polonesa no ho va tenir gens fàcil en un món dominat i dirigit per homes.

01.13 min Només el 30% de les dones treballa en el món de la ciència | Marga Esparza

Avui, 100 anys després, les dones tenen l'oportunitat de tenir un paper important i fonamental en aquest àmbit. No obstant això, cada 11 de febrer es continua celebrant el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència amb la finalitat d'aconseguir l'accés i la participació plena i equitativa en la ciència per a les dones i les nenes.

També es pretén fomentar les vocacions científiques i visibilitzar el paper de la dona en l’ofici.

Desigualtat de gènere Les dones han contribuït notablement a la ciència des dels seus inicis. Però han estat invisibilitzades al llarg de la història. El Govern de Catalunya xifra en 11.969 les dones dedicades a la ciència al territori, un 38,8%. Científiques i investigadores catalanes demanen més reconeixement públic TERE BORQUE A continuació, us presentem 10 científiques catalanes que tot i tenir professions molt diferenciades, desenvolupen un paper crucial en la nostra societat.

Magda Campins i Martí ​ Nascuda a Barcelona l’any 1956, és una metgessa i epidemiòloga catalana. Actualment, és investigadora del grup d'Epidemiologia i Salut Pública del Vall d'Hebron Institut de Recerca i presidenta del Comitè Científic Assessor de la Covid. També és professora de medicina preventiva i epidemiologia a la Facultat de Medicina (UAB). Magda Campins i Martí - Metgessa i epidemiòloga catalana RTVE.CAT La doctora ha aconseguit el Premi ACRA 2021, per a la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones, en la categoria de “millor trajectòria professional”. També ha realitzat accions comunicatives destinades al conjunt d'associats i del sector, on ha difós la importància de la vacunació per a combatre la covid i com a principal mesura de protecció per al conjunt de la població. 10.37 min Cafè d'idees - Entrevista a Magda Campins, cap d'Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron És també presidenta del Comitè Científic Assessor de la Covid, òrgan assessor del Departament de Salut.

Anna Veiga Lluch Nascuda a Barcelona el 25 d'agost de 1956, és una biòloga, investigadora i professora universitària; especialitzada en reproducció assistida, embriologia clínica, genètica reproductiva i bioètica; així com en l'estudi de les cèl·lules mare i les seves aplicacions clíniques en el tractament de les malalties degeneratives. Anna Veiga Lluch - Biòloga Ha publicat més de 280 articles científics en revistes nacionals i internacionals. El 2011 publica el seu llibre El Miracle de la Vida, una vida dedicada a la ciència explicada en primera persona. Ha rebut diverses distincions entre elles la Creu de Sant Jordi concedida per la Generalitat de Catalunya l’any 2004 o la Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic i Tecnològic el 2005.

Gemma Marfany Barcelonina nascuda el 1963, és doctora en biologia. És catedràtica de Genètica a la Universitat de Barcelona i membre del consell d'estudis del Grau de Biologia. Va ser membre també del consell directiu de la Societat Espanyola de Genètica. Gemma Marfany - Genètica molecular RTVE.CAT Especialitzada en genètica molecular, estudia les malalties humanes hereditàries. La seva trajectòria professional i acadèmica s'ha desenvolupat a Barcelona, Edimburg i Oxford. A més, és cofundadora d'una empresa spin-off dedicada al diagnòstic genètic de malalties hereditàries de la visió: DBGen Ocular Genomics. Està guardonada amb la VI Distinció, atorgada conjuntament pel Claustre de Doctors i pel Consell Social de la Universitat de Barcelona a les millors activitats de divulgació científica i humanística.

Sílvia Osuna Nascuda a Castelló d'Empúries (Alt Empordà) l’any 1983, és una investigadora de la Universitat de Girona, adscrita a l'Institut de Química Computacional i Catàlisi. Ha obtingut el Premi 2016 a Joves Investigadors per part de la Real Sociedad Española de Química, i també el Premi Princesa de Girona d'Investigació 2016 i el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove 2019. Sílvia Osuna - Química computacional RTVE.CAT El seu camp principal de recerca és el desenvolupament d'enzims a la carta per a la síntesi i la producció de fàrmacs. Desenvolupa simulacions per ordinador i eines per al disseny de nous enzims d'interès industrial, que poden accelerar les reaccions químiques. És investigadora ICREA de la Universitat de Girona, on dirigeix el grup CompBioLab de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC).

Carme Jordi i Nebot És doctora en Física per la Universitat de Barcelona. Va néixer a Barcelona l’any 1958. La seva carrera científica va començar en el camp de l’astrometria de precisió i sistemes de referència. Paral·lelament, va treballar com a tècnic de sistemes en el sector privat i en 1991, es va incorporar com a professora titular en la UB. Carme Jordi i Nebot - Astrònoma RTVE.CAT Pertany a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, a l'Institut de Ciències del Cosmos i a la Unitat Associada amb l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC. La seva activitat científica inclou la determinació de paràmetres fonamentals d'estrelles i cúmuls estel·lars. Es va involucrar en les missions espacials Hipparcos i Gaia de l’ESA, per la seva rellevància. Actualment, és co-IP del projecte de REPTES ESP2016 del grup Gaia-Barcelona amb 25 científics i enginyers.

Pilar Bayer Isant Va néixer a Barcelona el 1946. És acadèmica de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona des de 2001, de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya des de 1996, i és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, des de 2001. Pilar Bayer Isant - Matemàtica El 1968 es va llicenciar en matemàtiques a la Universitat de Barcelona i el 1975 es va doctorar amb la tesi 'Extensiones maximales de un cuerpo global en las que un divisor primo descompone completamente'. Ha treballat com a professora de matemàtiques a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Autònoma de Barcelona. El 1982 va obtenir la càtedra d'àlgebra de la Universitat de Barcelona. Ha creat un important grup de recerca en teoria de nombres. Les seves publicacions versen sobre funcions zeta, formes automorfes, el problema invers de la teoria de Galois, equacions diofàntiques i corbes de Shimura.

Enriqueta Felip Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, on es va especialitzar en Oncologia Mèdica i va assolir el seu Doctorat. Té una àmplia trajectòria professional i acreditada experiència en el sector de l'oncologia, així com coneixements en l'àmbit científic i d'investigació. Enriqueta Felip - Oncòloga RTVE.CAT Doctora Cum laude, la Dra. Felip Font dirigeix la Unitat de Càncer de Pulmó i la Unitat de Càncer de Cap i Coll de l'Institut Oncològic Baselga. Al seu torn, és cap de Secció i responsable de la Unitat de Càncer de Pulmó del Servei d'Oncologia de l'Hospital Vall d'Hebron. És membre actiu de nombroses associacions de l'especialitat nacionals i internacionals, com la Societat Americana d'Oncologia Clínica (FÀSTIC) i l'Aliança Nacional contra el Càncer de Pulmó nord-americana entre altres. Ha publicat més de 70 articles sobre tumors toràcics per a prestigioses revistes científiques.

Marta Prevosti Monclus L’arqueòloga, nascuda a Barcelona el 1952 és membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans. És investigadora de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, al qual es va incorporar l'any 2014, després de quatre anys de dirigir el Museu de l'Estampació de Premià de Mar. Marta Prevosti Monclus - Arqueòloga RTVE.CAT Ha centrat la seva recerca en els estudis de territori i poblament rural dins del marc de la ciutat romana i s'ha especialitzat en la topografia arqueològica. Ha publicat més d'un centenar de llibres i articles científics. Abans, havia estat professora d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Entre els anys 1982 i 1985 va codirigir les excavacions de la vil·la romana de Torre Llauder, a Mataró, que van restaurar uns mosaics localitzats durant la dècada de 1960 i van excavar nivells inferiors, l'anàlisi dels quals va permetre una seriació cronològica fiable.

Núria López Bigas Nascuda a Monistrol de Montserrat el 1975, és una biòloga catalana especialitzada en la genòmica computacional del càncer. És professora en Institució Catalana d'Investigació i Estudis Avançat (ICREA) a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), on ha sigut cap del grup d'investigació en genòmica biomèdica del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS-UPF), al Parc d'Investigació Biomèdica de Barcelona (PRBB), durant més de 10 anys. Actualment, dirigeix el seu grup en l'Institut d'Investigació Biomèdica (IRB). Núria López Bigas - Genètica del càncer RTVE.CAT La seva investigació se centra en el desenvolupament d'eines computacionals que ajuden a la identificació de mutacions causants de tumors. Algunes de les aportacions del seu grup de recerca han sigut el descobriment de perquè en alguns tipus de tumor, s'acumulen mutacions en llocs específics del genoma, o la descripció de les mutacions de més de 4.000 tumors originats en 13 òrgans diferents.

Carme Torras Genís Barcelonina nascuda l’any 1956, és una matemàtica i escriptora especialitzada en intel·ligència artificial i robòtica. Compagina l'escriptura literària amb la investigació científica. És, actualment, professora d'investigació a l'Institut de Robòtica (CSIC-UPC). És membre numerària de l'Academia Europaea i membre numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Carme Torras Genís - Robòtica i informàtica industrial RTVE.CAT Està llicenciada en matemàtiques i té un doctorat en informàtica. És membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia. Torras es declara plenament interessada en les implicacions socials de la robòtica i el debat ètic que comporta l'aplicació de les noves tecnologies. Compta amb una sèrie de guardons, entre els quals destaquen el Premi Divulga del Museu de la Ciència de Barcelona, el Premi Rafael Campalans de l'Institut d'Estudis Catalans i la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya.