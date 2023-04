Jerry Lewis dejó a sus hijos sin herencia, ¿por qué?

La vida de Jerry Lewis estuvo llena de luces y sombras, sobre todo, de sombras. Delante de las cámaras era el rey de la comedia, sin embargo, en el ámbito privado, el actor, director y cómico estadounidense era el protagonista de su propia película trágica. Tuvo dos esposas y aseguró haber tenido un idilio con la mismísima Marilyn Monroe. Adicto a las drogas, fueron varias las mujeres que le acusaron de acoso sexual. Aunque no les dejó nada en el testamento, tuvo siete hijos, uno de ellos acabó suicidándose y muchos le culparon de su muerte. Estos son solo algunos apuntes de una vida marcada por los excesos y las polémicas del protagonista de la película El profesor chiflado (1963).

Imagen de archivo de Quentin Tarantino y Jerry Lewis GTRES GTRES

Dos esposas, siete hijos y rumores de infidelidades Jerry Lewis se casó en dos ocasiones. La primera vez con Patti Palmer, con quien estuvo casi cuatro décadas. Formaron una familia numerosa junto a otros seis hijos, uno de ellos adoptado. Su duradera relación acabó en divorcio y en malos términos. Ella reprochaba al actor su estilo de vida, contó que en más de una ocasión se vio obligada a vender sus joyas para mantener a su familia y saldar deudas. Durante su matrimonio fueron constantes los rumores de infidelidad. Una de las mujeres con las que Jerry Lewis intimó mientras estaba casado con Palmer fue Lynn Dixon. Ella intentó que el actor reconociera a su hija como suya. A pesar de las pruebas de ADN que aportó, no consiguió su objetivo. Su segunda mujer fue la azafata de aviones SanDee Pitnick. Ambos decidieron adoptar a una niña, Danielle Sara Lewis, la única primogénita que Jerry Lewis incluyó en su testamento.

Su vengativo testamento No tenía Jerry Lewis buena relación con los hijos de su primer matrimonio con Patti Palmer. De hecho, decidió excluirlos en su testamento y dejarles sin herencia cuando falleció el 20 de agosto de 2017 a los 91 años. El actor fue muy explícito. "He excluido intencionalmente a Gary Lewis, a Ronald Lewis, a Anthony Joseph Lewis, a Christopher Joseph Lewis, a Scott Anthony Lewis, y a Joseph Christopher Lewis y a sus descendientes como beneficiarios de mis bienes, siendo mi intención que no reciban ningún beneficio", escribió en su testamento. Su segunda esposa, SanDee Pitnick, y su hija pequeña, Danielle, fueron las únicas herederas.

El suicidio de su hijo "Vivir con él era un infierno. He probado las drogas. He probado la terapia y la verdad todavía me duele, mi padre no me quiere", fueron las declaraciones de uno de los hijos de Jerry Lewis en un artículo para National Enquirer. Joseph acabó suicidándose y falleció a causa de una sobredosis en 2009. Gary, el mayor de los hijos del actor acusó entonces a su padre de ser culpable de su muerte y de haberse desentendido de su familia durante su infancia, priorizando en todo momento su carrera profesional. Jerry Lewis habló por primera vez de la muerte de su hijo cinco años después de que sucediera. "A día de hoy no entiendo su muerte, porque es injusta", aseguró. Jerry Lewis junto a su esposa Patti Lewis y sus tres hijos GTRES GTRES

Su supuesto idilio con Marilyn Monroe Entre sus infidelidades, son muchos los que aseguran que Jerry Lewis había tenido algo con todas sus compañeras de reparto. El actor se tomaba esos rumores con mucho humor, aunque reconoció que había tenido una aventura con la rubia más famosa del cine, Marilyn Monroe. El actor lo confesó en una entrevista para la revista GQ. "Quedé lisiado durante una semana", aseguraba después de haberse acostado con la estrella de Hollywood. Jerry Lewis junto a Marilyn Monroe GTRES GTRES

Adicto a las drogas Jerry Lewis se enganchó a las drogas después de tener un accidente sobre el escenario de Las Vegas. La caída le provocaba graves dolores de espalda que soportó gracias a los opiáceos que empezó a tomar por prescripción médica. A partir de ahí, no pudo dejarlos y su consumo aumentó hasta convertirse en una adicción. "Yo no recuerdo muchas cosas, pero mi mujer y mis hijos podrían contar lo duro que fue. Estaba terriblemente nervioso, irritable, intolerante e impaciente. La droga me estaba destrozando", reconoció el propio Jerry Lewis.