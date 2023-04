El Cercle d'Economia es convertirà enguany en el millor escenari per analitzar les conseqüències de les eleccions municipals i autonòmiques de maig. De fet, la cita anual del lobby empresarial se celebrarà tot just l'endemà de la seva celebració, concretament el 29, 30 i 31 de maig. A més la cita també arriba just abans que Espanya assumeixi la presidència espanyola de la UE, l'1 de juliol. La Reunió Anual d'enguany tornarà a celebrar-se a l'hotel W de Barcelona.

Els convidats En aquesta 38 edició el Cercle ha convidat el president del Govern, Pedro Sánchez; al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i al president de la Generalitat, Pere Aragonès. El president de l'entitat, Jaume Guardiola assegura tenir confirmada la seva presència. Tradicionalment, el president de la Generalitat acostuma a ser qui obre les jornades econòmiques, mentre que el cap de l'Estat és l'encarregat de clausurar-les. Sánchez i Aragonès es troben cara a cara després del CatalanGate En una entrevista a l'agència de notícies EFE, Guardiola ha avançat que pròximament es donarà a conèixer la llista de ponents i en qui recaurà tant l'III Premi a la Construcció Europea -el primer va recaure en Mario Draghi i l'any passat es va guardonar a la Comissió Europea- com el Premi José Manuel Lara a l'ambició i el propòsit empresarial.