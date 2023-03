Hace más de 30 años, Eugenia Santana se coronó como Miss España, carrera como modelo que dio paso a su salto a la televisión, con programas de tanto éxito como El gran juego de la oca, que presentaba junto a Pepe Navarro. Tras años alejada de los focos, estos días se ha conocido que la famosa modelo y presentadora ha pasado por el hospital. Según indica Atlántico Hoy, Eugenia Santana fue trasladada el pasado martes 14 de marzo a un centro de Gran Canaria después de que su hermana recurriese a la policía, ya que la modelo estaba en un estado anormal de alteración.

De acuerdo al medio, la policía se habría presentado en el domicilio de Eugenia Santana, donde se encontraba en aquel momento la modelo. Los agentes habrían llamado entonces a la ambulancia y ella misma habría accedido al vehículo voluntariamente. Fue trasladada al hospital este martes, fecha tras la que no existen más actualizaciones sobre su estado de salud.

La carrera de Eugenia Santana en televisión

Eugenia Santana fue un rostro muy conocido en la década de los 90, tanto por su trabajo como modelo como su trabajo al frente de las cámaras. En 1992 ganó el certamen de Miss España, sucesora de Sofía Mazagatos en el título. Un año después, compitió en el de Miss Universo, logrando ser una de las finalistas. Más tarde, la modelo probó suerte en la televisión, con mucho éxito. Primero fichó por El trampolín, en Telecinco, y después pasó a presentar El gran juego de la oca en Antena 3, en la segunda temporada del programa, coincidiendo con Pepe Navarro e Ivonne Reyes. También apareció en la serie Tres hijos para mí solo. Tiempo después, ya en 2004, la Miss participó en La isla de los famosos.

En 2008 se casó con su pareja, José Faría, pero su boda no pudo ser como ella habría querido. Eugenia Santana quería casarse por la Iglesia, pero Esther Arroyo -exmujer del venezolano y, curiosamente, quien también había estado en El trampolín- no le daba la anulación matrimonial. "Era, y es, mi gran ilusión. Pero no me puedo casar por la Iglesia por culpa de Esther Arroyo. Yo confío en que ella entienda algún día la situación, que recapacite… Pero, de momento, me casaré por lo civil, no me queda más remedio", confesaba entonces a El Confidencial.