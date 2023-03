Esta semana se ha presentado en la 26º edición del Festival de Málaga la nueva serie de Televisión Española, Los pacientes del doctor García. Un thriller histórico ambientado en los primeros años de la dictadura y que está basada en la novela del mismo título de Almudena Grandes.

“Ella le pudo dar el visto bueno al guion y al casting. Estaba muy ilusionada y la verdad es que le hubiera encantado. Yo pude ver escenas en la productora y me parece que han hecho un muy buen trabajo”, confiesa en A media mañana Luis García Montero. Los pacientes del doctor García no es ni mucho menos la primera vez que la obra de Almudena es trasladada a la gran pantalla: ya son siete las ocasiones en las que sus novelas han sido adaptadas.

Y del encuentro, del choque de trenes que cambió sus vidas por completo, quedó constancia en un libro, Completamente viernes: 1994-1997 . “Yo tuve la suerte de enamorarme precisamente en un momento en que lo necesitaba, no sólo personalmente, sino literariamente. Yo había publicado Habitaciones separadas , que es un libro sobre la crisis, sobre el dolor. Y entonces quería huir de mi crisis romántica y apostar por la felicidad”, relata.

“Es un libro que fue muy difícil de escribir, pero que necesitaba hacer”

Almudena Grandes es la destinataria de Un año y tres meses, el nuevo poemario de Luis García Montero, que se presenta en Málaga y responde a todo el proceso de la enfermedad de la escritora. Desde el diagnóstico pasando por el abatimiento y finalizando con la aceptación de la muerte.

“Necesitaba negociar conmigo mismo todo lo que me estaba pasando, el vacío y la experiencia de la pérdida. Y aposté por lo que siempre me ha definido, que es la poesía. Era un libro muy difícil, no solo porque es doloroso, sino porque uno en poesía tiene que huir del patetismo. Se trata de hacer una reflexión y un conocimiento sobre el ser humano, el amor y la muerte”, indica el poeta.