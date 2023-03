Lo que no sabías de la matrícula de tu coche

¿Para el seguro? La matrícula. ¿Para la zona de estacionamiento regulado? La matrícula. ¿Para entrar en el parking? La matrícula. Y es que, la placa metálica con números que acompaña a todos los vehículos por delante y por detrás, no es más que una forma de identificar de forma individual cada uno. Es como su seña de identidad, su nombre, y por eso es tan importante, aunque no siempre lo tuvo. ¡Te contamos la historia de la placa más personal del coche!

En el año 2000 se impuso el sistema actual. Sin letra de provincia y con distintivo de la UE. Cuatro números y tres letras. Aunque ¡ojo! Porque no se pueden usar vocales, ni las consonantes Ñ y Q. Así se evitan matrículas con palabras malsonantes. Con este formato se pueden hacer más de 90 millones de matrículas. Actualmente vamos por la MFK.

¡Atención si ves una matrícula con la letra H¡

Si veis alguna matrícula con una hache, no es de Huesca, ni de Huelva, se trata de un vehículo histórico. Estos tienen más de 30 años y están declarados de interés cultural.

Como curiosidad, también hay sitios donde las matrículas se pueden heredar y vender. Por ejemplo, la número 1 de Emiratos Árabes se subastó en Abu Dhabi por más de 13 millones de euros.

Además, si has pensado en elegir un nombre para tu coche y vivir en España, lamentablemente no va a poder ser así. ¿La razón? En España solo se pueden personalizar las matrículas con motivos geométricos que no impidan distinguir la numeración. En otros sitios, como Estados Unidos, se pueden personalizar poniendo las letras que quieras.