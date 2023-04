Pablo Picasso, mort ara fa 50 anys, és un dels grans genis de la pintura contemporània. Nascut a Màlaga, català universal, home polèmic, artista portentós. Escoltem què n'han dit els experts, especialment un dels més valorats a casa nostra, el poeta i biògraf del pintor Josep Palau i Fabre. Mirem-ne els quadres, les representacions que visitem al carrer Montcada, el teatre: la plasticitat de la seva obra ens permet gaudir també Picasso en la veu i l'actuació d'actors i actrius.

Classes magistrals amb Victòria Combalia El progama Xerrada, un primer espai de classes de filosofia, comunicació i Picasso, va comptar amb la professora d'Art Contemporani Victòria Combalia que va analitzar Picasso en l'època blava, l'epoca rosa, l'època cubista, des del neoclassicisme fins al 1973, any de la seva mort, i també la seva relació amb les dones i, en un interessant capítol, l'autor com a home i mite. Per a Combalia, l'arribada del Gernika a Espanya el 1981, després del seu exili, la celebracions com el centenari del pintor, poden fer oblidar l'artista com a tal. La professora ens convida a estudiar-lo per no oblidar que és un home, un pintor, més enllà del mite. Diu de Picasso: 'els genis no surten del no-res, necessiten unes condicions favorables, un treball de visió clar, una assimilació intel·ligent del que s'ha fet abans i una intuïció per copsar el futur'. I és clar, en aquestes classes per televisió no hi falta pas el Gernika. Xerrada Picasso, l'home i el mite Victòria Combalia, professora d'Art Contemporani, creu que l'arribada del Gernika i el centenari no han de deixar de banda el Picasso artista... Ver ahora Per aprendre precisament dels mestres, molts estudiant copien els grans pintors. Al Museu Picasso obren portes als que volen estudiar les tècniques del malagueny, com ens mostra el programa En Línia.