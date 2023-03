El president de la Generalitat ha començat aquest cap de setmana un viatge oficial de 10 dies a l'Amèrica Llatina. La primera etapa del viatge és a Colòmbia on Pere Aragonès i la consellera d'Exteriors Meritxell Serret s'han reunit a Villavicencio amb la Unitat de Cerca de Persones Desaparegudes.

En un acte en memòria de les víctimes, amb la presència de l'alcalde de la regió, Juan Felipe Harman, Aragonès ha intervingut per destacar l'admiració de Catalunya pel procés d'identificació de víctimes desaparegudes pel conflicte armat.

Aragonès ha expressat el seu desig que la reparació i la pau no s'acabin amb la feina feta fins ara i creu que per consolidar-les calen polítiques econòmiques i socials, a més de preservar el medi ambient i lluitar contra la desigualtat.

El Govern vol redoblar el compromís tant amb aquest procés com amb la cooperació amb Colòmbia i per això Aragonès i Serret s'han reunit també amb el Col·lectiu Sociojurídic Orlando Fals Borda, una ONG colombiana amb suport econòmic de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, que ha certificat 86.000 persones desaparegudes forçosament en el marc del conflicte armat.

Caldrà espera al 2030 per arribar al 0,7% en cooperació

El Govern vol blindar la via que permeti que Catalunya assoleixi el compromís internacional del 0,7% dels ingressos propis en cooperació. El mètode català passa, ha explicat Aragonès, perquè el percentatge creixi cada any i no disminueixi mai, encara que el context econòmic sigui negatiu. En aquest sentit, Aragonès confia que el 2030 s'arribi a aquest percentatge del 0,7%, que les Nacions Unides van marcar el 1970 com a objectiu dels països més rics del món.

Més de 50 anys després, tan sols compleixen aquesta fita Luxemburg, Noruega, Suècia, Alemanya i Dinamarca, segons dades del 2021 de l'OCDE.

La proposta del Govern, treballada i acordada entre els departaments d’Acció Exterior i Unió Europea i d’Economia i Hisenda, estarà plasmada al Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026, que és el document marc que guiarà la política de cooperació al desenvolupament els propers quatre anys i serà aprovat pel Govern el 28 de març i, posteriorment, debatut al Parlament.

Segons els càlculs del Govern, el pla permetrà assegurar un creixement progressiu del pressupost dedicat a la solidaritat internacional fins arribar al 0,7%. L’enquesta de cooperació al desenvolupament 2022 assenyala que 3 de cada 4 catalans estan a favor que la Generalitat compleixi aquest compromís.