Josep Lluís Sert és possiblement l'arquitecte català més internacional que més bones crítiques rep de tot arreu, ciutats, països, administracions i ciutadans. Allà on construïa, planificava l'edifici com a part d'un entorn concret i per a millorar la vida de les persones. Aquest era un dels seus ideals des de ben jove.

Va néixer a Barcelona el 1902 en una família on l'art era admirat, també com a professió. Era nebot de Josep Maria Sert (1874-1945), pintor que va decorar amb els seus murals edificis d'arreu d'Europa i Nord-amèrica, també el famós saló de Cròniques de l'Ajuntament de Barcelona, o les grans pintures de la Catedral de Vic, que serien destruïdes a l'inici de la Guerra Civil. L'oncle veu l'interès del nebot en l'obra d'Antoni Gaudí i l'anima a estudiar arquitectura. Josep Lluís Sert s'inscriu a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, on amb els anys serà mestre admirat i figura reconegudíssima.

Una obra trencadora des de la joventut Sert serà un dels arquitectes fundadors del GATCPAC, inicials del Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània. Aquest moviment sorgeix a Catalunya als anys 30, ja que els especialistes volen modernitzar i millorar l'espai d'acord amb els corrents que arriben d'Europa, l'avantguarda i sobretot, el racionalisme. Amb Sert hi col·laboren Josep Torres i Clavé, Joan Baptista Subirana, Sixte Illescas, Germà Rodríguez i Arias i Ricardo de Churruca.



Casa Bloc, un edificio construido en la República que rompió moldes en el diseño Per la seva gran sensibilitat per a una nova arquitectura renovadora, Sert és nomenat director tècnic de la Secció catalana a l'Exposició de París el 1937. El veiem visitant el president de la Generalitat, Lluís Companys en imatges de la Filmoteca de Catalunya. L'arquitecte Josep L. Sert, director tècnic de la Secció Catalana a l'Exposició de París el 1937, visita el president de la Generalitat Lluís Companys. Durant els anys de la dictadura de Primo de Rivera és quan Sert ha començat la seva conscienciació política, i el 1939 s'exilia a França. Després viurà als Estats Units i enyorarà, fins que torni, la mar Mediterrània. Durant els seus anys d'exili, és l''absència present' per als seus alumnes, com el definia l'arquitecte Oriol Bohigas. Sert va deixar una gran empremta a Massachusetts. Boston el va admirar des de les primeres obres arquitectòniques. És el gran realitzador de l'arquitectura racionalista: els edificis són funcionals, pràctics, la decoració és mínima o no existeix, les idees renovadores amb els materials més moderns que s'incorporen, amb gran naturalitat, a un urbanisme al servei del ciutadà. Fotos d'obres arquitectòniques de Josep Lluís Sert. Fotos d'edificis de Sert a Nova York, Boston i Harvard als Estats Units, i a França. De l'esposa de Sert, Ramona Longas, d'ell i de la Fundació Miró.