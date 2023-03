Lolita: "Sí confío en el amor, pero no en el hombre"

Lolita se ha sentado en el sofá de Plan de Tarde para hablar de su faceta más personal, la de mujer, madre y abuela. La última estrenada hace tan solo cinco años, pero que le trae enormes alegrías como bien ha explicado durante su entrevista con Toñi Moreno. Pero no ha sido lo único, Dolores González Flores, como realmente se llama, ha hablado de todo sin ninguna censura: sus amores más conocidos, su situación sentimental en la actualidad, la muerte de su madre y su hermano, y el gran regalo de su vida, sus hijos y sus nietos.

Feliz pero con miedo a enamorarse

“Me da miedo enamorarme porque yo tengo una libertad que no la cambio por nada”, ha explicado Lolita. La actriz y cantante se ha sincerado con Toñi Moreno y ha reconocido que ahora siente que está en un momento de libertad plena sin dar explicaciones de lo que hace, de a qué horas entra o sale o de con quién está, y admite también que le da miedo perder todo eso por un nuevo amor.

A sus 65 años ya ha vivido lo suficiente como para saber qué quiere y sobre todo qué no quiere, y ahora “no quiere tener que estar pendiente de nadie”. Siente que ha perdido la fe en los hombres, aunque no en el amor. Lolita se ha atrevido a bromear con Toñi Moreno diciéndole que quizás era el momento de “cambiar de acera”, comentario que la presentadora ha aprovechado para lanzarle una indirecta y dejarle claro que ella estaría encantada con ese cambio.

“Estoy feliz tal como estoy”, dice Lolita siguiendo con la conversación. Para ella la felicidad no depende de una relación, ya sea con un hombre o con una mujer. “Tengo amigos que me adoran, ex que me adoran y a los que quiero muchísimo. Tengo a mi hermana, a mis hijos…” y con eso cree que no necesita más. Para ella la felicidad va más allá de una relación amorosa y siente que ahora mismo cualquiera puede ver su felicidad en su cara, en su sonrisa e incluso en su piel.