El fraccionament de contractes, més enllà del cas Borràs

Més del 25% dels 155 informes que la Sindicatura de Comptes ha publicat des del febrer del 2018 adverteix d'un possible "fraccionament indegut" de contractes. L'òrgan fiscalitzador apunta a incompliments de les normes per als contractes menors, que tenen un import màxim de 15.000 euros per a subministraments i serveis, i de 40.000 per a obres.

Entre les institucions i els organismes assenyalats, hi ha la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) dirigida per Laura Borràs, la Sindicatura de Greuges, l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), la Línia 9 de metro, el Departament de Justícia i diversos òrgans municipals.

En molts dels casos la Sindicatura considera que la contractació separada s'hauria d'haver fet en un únic contracte perquè es tracta de "necessitats recurrents o previsibles". Un fet que, segons l'òrgan fiscalitzador, "suposa eludir els requisits de publicitat o relatius als procediments d'adjudicació que haurien correspost". En alguns casos, els informes també avisen que "es va incomplir la prohibició de subscriure contractes menors que individualment o conjuntament superessin els valors màxims autoritzats per a aquest tipus de contractes".

Pràctiques sospitoses a diverses administracions Els informes elaborats per la Sindicatura han analitzat les contractacions de diferents òrgans que depenen directament de la Generalitat com: El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

El Servei Meteorològic de Catalunya

L'entitat que edita el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

L'Institut Català d'Energia

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya

L'Institut Català Internacional per la Pau

L'Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

Aeroports Públics de Catalunya

El Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya

El Patronat de la Muntanya de Montserrat

Ports de la Generalitat En l'àmbit municipal hi ha diversos informes que detecten possibles irregularitats en contractes menors encarregats per empreses públiques repartides pel territori i a localitats governades per diferents partits: Parcs i Jardins de Barcelona

El Consorci d'Aigües de Tarragona

El Consell Comarcal del Garraf

El Consell General de l'Aran

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell

L'Ajuntament d'Argentona

Serveis Ambientals del Vallès Oriental

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

Recollida de Residus d’Osona SL

Depuradores d’Osona SL

Aigües d’Osona SA

El Consorci d'Educació de Barcelona

La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana

L'Àrea Metropolitana de Barcelona

El Consell Comarcal de la Garrotxa

La Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès

El Patronat de la Muntanya de Montserrat

El Consorci de Castelldefels Agents de Salut

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

El Consell Comarcal d’Osona

L'Ajuntament de Lleida

El Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l'Aigua

l'Institut Metropolità del Taxi