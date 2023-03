¿Habrá secuela de 'E.T.'? Drew Barrymore hace saltar las alarmas con este vídeo

No hay duda de que Steven Spielberg desató un fenómeno imparable con el estreno E.T. El extraterrestre. La prueba de ello es que, 40 años después, la película sigue removiendo nostalgias y cualquier pequeño atisbo de una segunda parte enciende la mecha de la rumorología en las redes sociales. La posibilidad de una secuela sobre la historia del alienígena más querido del celuloide lleva años revoloteando en el imaginario de Hollywood, pero su creador lleva años reconociendo que la idea le suena a rayos.

Sin embargo, cualquier indicio puede generar un terremoto de posibilidades para sus fans. El último de ellos lo ha provocado una de las protagonistas de aquel clásico del cine adolescente, Drew Barrymore. La actriz, de 48 años, que hizo el papel de Gertie, la hermana pequeña de Elliott, ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram con el que ha hecho saltar todas las alarmas entre los fans ante la posibilidad de una secuela.

Drew Barrymore junto a E.T., el extraterrestre GTRES/ RADIAL RP

¿Qué son esos papeles al lado de su cama?

Las imágenes, grabadas por la propia Barrymore con su móvil, muestran su desordenda habitación, en la que vemos que la intérprete vive rodeada de lo que parecen ser guiones de películas, libros y decenas de pilas de papeles. Documentos entre los cuales aparece, de forma fugaz, uno en el que se puede leer claramente las letras E.T. y ahí es donde comenzó la tormenta de comentarios. ¿Es una casualidad que en su vídeo saliese esa imágen?

Un fan escribió: "Drew Barrymore acaba de publicar un vídeo en Instagram de su casa y hay un guión de E.T. en el suelo. ¿Secuela?", mientras que otro comentaba: "¿Era un guión de E.T.? ¡El guión de E.T.!".

La realidad es que Spielberg no se ha cansado de repetir que, a él, las secuelas no le van demasiado. La propia Barrymore, que se puso a sus órdenes cuando tenía 7 años para E.T., ya reconoció en 2018 que esa posibilidad le parecía imposible. Con todo, estamos en plena era de la nostalgia ochentera y en una ola increscendo de remakes y secuelas de clásicos del cine adolescente