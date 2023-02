El cantante escocés Lewis Capaldi, de 26 años, estaba sobre el escenario en uno de sus conciertos cuando se vio afectado por una serie de movimientos extraños de cabeza y carraspeo repetitivo. No pudo terminar de cantar, pero el público presente, más de 15 000 personas, le arropó coreando su canción.

El vídeo que recoge este momento se ha vuelto viral en Tik Tok, aunque Capaldi ya tranquilizó a sus seguidores en 2022 a través de esta misma red social explicando que había sido diagnosticado con Síndrome de Tourette, lo que le provoca una serie de movimientos involuntarios: "Estoy absolutamente bien. Esto es solo algo que me pasa cuando estoy cansado, nervioso, emocionado o lo que sea".

Te explicamos cómo se manifiesta el Síndrome de Tourett y cuáles son los síntomas. ¿Tiene tratamiento o cura?

¿Qué es el Síndrome de Tourette?

El Síndrome de Tourette es un trastorno neurológico conductual hereditario, que provoca movimientos repetitivos o sonidos indeseados, que no se pueden controlar con facilidad. Fue descrito por primera vez por el neurólogo francés Georges Gilles de la Tourette en 1885.

Los tics pueden variar en su intensidad, frecuencia y localización, así como permanecer o reaparecer durante toda la vida. Para confirmar el diagnóstico se considera que existen varios tics motores y uno o más tics vocales, varias veces al día, casi cada día, durante más de un año y que no hay ningún periodo de 3 meses sin tics.

Estos síntomas no están catalogados como una enfermedad y sí como un síndrome porque es como un conjunto de síntomas que varían desde leves hasta muy severos. Los tics no no siguen un patrón fijo, pueden varíar en su tipo, localización e intensidad.