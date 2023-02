Estuvieron juntos durante 18 años, en los que, además de casa, compartían lugar de trabajo. Sara Baras y José Serrano se separaron en 2019, aunque no fue hasta dos años después cuando hicieron oficial su divorcio. "Desgaste en la convivencia", aseguraba ella días después de que saliera a la luz la noticia. Ahora los dos siguen sus vidas, pero cada uno por su lado, aunque haya algo que les unirá de por vida: su primer y único hijo, a quien decidieron bautizar como su padre, José Serrano. A la bailaora le gusta mantener su intimidad alejada del foco mediático, por lo que poco se sabe acerca de su relación actual. ¿Cómo se llevan entre ellos? ¿Ha rehecho Sara Baras su vida con otra persona?

¿Es buena idea mezclar la vida personal con la profesional? "Trabajar con mi marido es un inconveniente que tiene sus ventajas, porque en el escenario nos entendemos perfectamente y también fuera de él. El hecho de dedicarnos a lo mismo ayuda. Pero a veces se mezcla lo personal con lo profesional y, en esos casos, en el escenario saltan chispas . Con la mirada estamos aclarando o empeorando la discusión que hemos tenido en casa y que no tiene nada que ver con el espectáculo (...) Hay una conexión especial entre nosotros. Lleva bien que yo sea su jefa ", aseguraba Sara Baras años antes de su divorcio en una entrevista al diario El Español. En 2019 tomaran la decisión de separarse , según parece, de mutua acuerdo, después de 18 años juntos.

No fue la última vez que trabajaron juntos, a partir de ahí, iniciaron también su relación profesional, aunque el nombre de Sara Baras siempre fue mucho más conocido que el suyo. Éxito en el terreno laboral y también fuera de él. Juntos cumplieron su sueño de ser padres.

El hijo de Sara Baras y José Serrano

"Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Todo increíble, maravilloso", fueron las palabras de Sara Baras, feliz de haber sido madre, solo unos días después de dar a luz a su primer y único hijo. José Serrano nació el 4 de mayo de 2011. En unos meses cumplirá los 12 años. Para la bailaora su llegada marcó un antes y un después en su vida, cumplió un sueño, pero tuvo que alejarse de su otra pasión, los escenarios. No supuso un gran esfuerzo para ella, quien aseguró que tenía muchas ganas de aprovechar al máximo la maternidad. Sus fans tuvieron que esperar casi dos meses para disfrutar de su arte de nuevo. A su regreso, aseguró que se veía capaz incluso de bailar mejor y ofrecer un mayor espectáculo. "Supongo, pero cuando eres mamá te conviertes en una leona. Ganas en seguridad, haces todo con el cien por cien de tu corazón. Sacas fuerza que no creías tener", reconoció en una entrevista.