La crisi interna que viu l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) arran de la proposta d'impulsar una llista cívica per concórrer a les eleccions catalanes s'ha saldat aquest dissabte amb la sortida de 13 membres del Secretariat nacional i la dimissió de Jordi Pesarrodona com a vicepresident.

Segons han indicat fonts de l'entitat independentista, la reunió del màxim òrgan de direcció, celebrada a un local social del barri del Poble Nou de Barcelona, ha conclòs sense poder evitar la fractura interna.

La trobada d'aquest dissabte s'ha convocat després que a finals de gener l'entitat rebutgés per la mínima (28 vots a favor i 29 en contra) crear un grup de treball per presentar una llista cívica a les properes eleccions al Parlament. La iniciativa, defensada per la presidenta Dolors Feliu, necessitava d'un suport mínim de dos terços dels presents, és a dir 38 vots, i no va prosperar.