Martina Klein i Marc Giró es retroben al ‘Late Xou’. Els dos presentadors es coneixen des de fa temps i havien treballat plegats a la revista de moda Marie Claire, com a articulista i editor. La model i actriu ha assegurat que ella també ha "patit” totes aquelles pressions estètiques que marcaven les revistes “femenines”. “Per sort”, diu Martina Klein, “ara no es pot dir qualsevol cosa. Si es fa una campanya tremenda com la de Balenciaga, s’ha de demanar perdó. Abans, no”.

La relació entre Martina Klein i Àlex Corretja

Recentment, Martina Klein i Àlex Corretja, extenista i parella de l’actriu, han presentat la 75a edició de la Gala Mundo Deportivo. Marc Giró ha aprofitat l’oportunitat per felicitar-la i per demanar-li per què Corretja no es vol casar amb ella. La presentadora, rient, ha dit que “ja caurà” i ha donat un consell per mantenir una relació de parella: “no proveu de fer esport junts”. “Si un en sap molt i l’altre no, és molt humiliant” assegura la presentadora, i tanca la resposta amb una frase inacabada: “I si la persona que no en sap té mala llet...”.