Cinco curiosidades sobre clásicos de la literatura

Seguro que alguno de estos títulos los has leído, tal vez alguno te ha marcado. Quizás no has tenido la oportunidad de leerlo, pero eres conocedor de su argumento o has visualizado alguna de sus adaptaciones en la gran y pequeña pantalla. Pero, ¿conoces alguno de sus datos curiosos? Detrás de sus textos se esconden infinidad de historias y anécdotas… ¿Cómo se gestó Frankenstein? ¿Fue El Quijote tan importante en la literatura universal? No te pierdas ningún detalle.

La influencia de El Quijote en la literatura inglesa “En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme”, así comienza la novela más celebre de la literatura española, El Quijote. Considerada como la primera novela moderna donde se viaja a la España del siglo XVI a través de sus personajes. Un libro, que no solo obtuvo popularidad en España, ya que en 1612 Thomas Shelton hizo la traducción al inglés de la primera parte. Además, la trama de Cervantes inspiró a los escritores británicos. “En 1742 aparece Joseph Andrews, de Henry Fielding, con un subtítulo inequívoco: "escrita a la manera de Cervantes, autor de Don Quijote". Diez años más tarde, Charlotte Lennox publica The Female Quixote, cuya protagonista, Arabella ha leído tantos romances que ya no sabe distinguirlos de la realidad", afirma Didac Llorens, profesor de Literatura Inglesa y Norteamericana de la UNED. Preguntas a la Historia 'El Quijote' en la literatura inglesa Escuchar audio

Suiza, lugar de origen de Frankenstein Sin lugar a dudas, es una de las grandes novelas de ficción que ha pasado a la historia como sinónimo de terror y maldad. El libro, que cuestiona sobre la condición humana, comenzó a gestarse durante el verano de 1816 durante un viaje. “Percey Shelley y su esposa Mary visitaron a su amigo Byron en Suiza. Durante su estancia en Villa Diodati, cerca del Lago de Ginebra, Byron propuso que cada uno escribiera un cuento de terror”, comenta Didac Llorens, profesor de Literatura Inglesa y Norteamericana de la UNED. Sin embargo, no sería hasta 1818 cuando el proyecto vio la luz. La autora recuerda el verano pasado en Villa Diodati en el prólogo del volumen: “el tiempo desapacible, las estimulantes conversaciones sobre avances científicos. La angustia que ahuyentaba la inspiración. Las noches de insomnio. El estado febril de la creación. Mi imaginación desbordada me poseyó y me guio regalándome una sucesión de imágenes que surgían de mi mente con un realismo superior a cualquier ensoñación”. Preguntas a la Historia ¿Cómo se gestó Frankenstein? Escuchar audio

El beso más famoso de la historia de la literatura no fue tan idílico Según el catálogo internacional de los cuentos populares, La Bella Durmiente tiene muchísimas versiones literarias. En el siglo XVI, el napolitano Giambattista Basile escribió un relato, bajo el nombre Sol, Luna y Talía, donde narraba la historia de una princesa que por culpa de la espina cae dormida. Cuando el “el príncipe la encuentra no logra despertarla. Entonces se la lleva a la cama, recoge los frutos del amor y se va. A los nueve meses nacen un niño y una niña. El niño buscando el pecho de su madre, le chupa el dedo y la madre se despierta”. Marina Sanfilippo, profesora de Filología Italiana de la UNED, afirma que “Perrault, con su operación moralizante de adoctrinamiento ideológico de la infancia, transformó en un beso recatado lo que había sido más bien una violación”. Y todos los demás lo imitaron. Preguntas a la Historia ¿Cómo fue el beso del príncipe a la Bella Durmiente? Escuchar audio

¿El capitán Alatriste está basado en un personaje real? A este personaje novelesco lo conocimos por primera vez en 1996 de la mano del escritor Arturo Pérez-Reverte junto a su hija Carlota Pérez-Reverte Mañas. Se basan en los relatos de las aventuras de Alonso Contreras. ¿Quién era este capitán? “Un personaje real, que entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, dejó una historia de su vida. Un relato que está repleto de duelos en los que siempre vence y amoríos en los que siempre triunfa”, relata Antonio José Rodríguez Fernández, Departamento de Historia Moderna de la UNED a Preguntas a la Historia ¿Existió alguien parecido al Capitán Alatriste? Escuchar audio