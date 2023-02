Casi podríamos afirmar que en España la mitad de la población no puede comer sin pan. Este alimento ya es tan cotidiano como el agua, no falla en las comidas, ni en las cenas y tampoco en las meriendas (ni mucho menos en los desayunos). Para bocadillos, para mojar en salsa, para echar en el salmorejo… sea como sea, es el alimento por excelencia y cuando falta la comida no se disfruta igual. Por ese motivo, en Ahora o Nunca han desvelado la receta de la baguette tradicional. Apunta y ¡ten siempre pan en casa!

En el programa de mediodía de RTVE, nos hemos trasladado hasta Barcelona, concretamente a la panadería Baluard Barceloneta. ¿El objetivo? Encontrar la receta de la baguette tradicional, esa que siempre salimos a comprar al supermercado o a la gasolinera. Ahora, ya no tienes excusa para prepárala tú mismo, porque la panadera Anna Bellsolà nos ha desvelado cómo hacerla y solo te hacen falta 4 ingredientes.

Así se elabora la baguette tradicional Receta de baguette tradicional Receta de baguette tradicional null Ingredientes Preparación Harina de trigo

Masa madre

Levadura

Agua Comenzamos diluyendo la levadura en el agua Una vez diluida ponemos el agua en la harina y empezamos a amasar (todo este proceso en un cuenco) Incorporamos la masa madre y continuamos con el amasado, pero esta vez lo hacemos fuera de la mesa en una superficie plana, donde, para evitar que se pegue nuestra masa y que sea más fácil de manejar, espolvoreamos un poco de harina Cortamos la masa en trozos, le damos forma de “churro” y lo dejamos reposar para que se fermente Cuando haya aumentado ligeramente el tamaño, vamos formando nuestra baguette. ¿Cómo? Aplastamos la masa y le vamos dando forma de barra. El siguiente paso es dar unos pequeños cortes y meter a hornear hasta que esté dorada. Un pan con mucha miga RTVE