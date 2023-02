El jutjat d'instrucció número 2 de Reus, en funcions de guàrdia, ha decretat llibertat provisional per l'exprofessor de l'escola Buenafuente's Actors acusat d'agressió sexual i assetjament arran de les denúncies interposades per 22 alumnes. En concret, la causa està oberta per onze delictes d'assetjament i dues d'agressió sexual. El magistrat li ha imposat com a mesures cautelars l'ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb les víctimes. L'investigat s'ha acollit al seu dret a no declarar. Els Mossos d'Esquadra el van detenir aquest dimecres i van realitzar un escorcoll al seu domicili.

La vintena d'alumnes, totes dones i menors d'edat en el moment dels fets, haurien patit tocaments i comentaris per part del treballador l'any passat. Segons fonts properes a la investigació, l'home no hauria comès agressions amb penetració. A dia d'avui, les víctimes ja han complert la majoria d'edat. L'escola de teatre on treballava també ha interposat una denúncia.