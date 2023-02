Badalona, capital del bàsquet amb la Copa del Rei

38 anys després, la Copa del Rei de bàsquet torna a Badalona. Falta un dia perquè comenci la competició que se celebra del 16 al 19 de febrer i a hores d’ara la ciutat es prepara per a l'esdeveniment de l'any. S'esperen 30.000 aficionats que, a banda de gaudir dels partits a l'Estadi Olímpic de Badalona, arribaran a una ciutat que s'ha convertit en l'epicentre del bàsquet aquests dies.

Compte enrere per una cita que Badalona vol viure intensament. Des del vessant esportiu, amb l'epicentre a l'Estadi Olímpic, fins a la més lúdica. També ho faran de la restauració o dels comerços que s'han bolcat en la celebració de la Copa.

"Patates de bossa, Corominas; l'Anís del Mono o el 'tornem-hi'...", Alba Gómez de la Morena, presidenta de l'Associació Badalona Restauració i que ha fet valdre les especialitats gastronòmiques de la ciutat.

Als restaurants, menús especials, la cervesa de la Copa i més reclams obligats. A Badalona es respira aquest esport que durant generacions ha fet bategar la ciutat. Hi esperen 30.000 aficionats. Els allotjaments estan plens i als carrers del centre 44 aparadors llueixen les samarretes d'aquest esport signades per jugadors de l'època i que ha cedit un col·leccionista local.

"Entre tres o quatre samarretes, a cada botiga que ha volgut. Més pilotes que s'han buscat, o gent que té amics que juguen a la Penya... Hi deu haver com 300 o 400 samarretes penjades segur", afirma Cinto Gubern, president de la Federació de Comerciants de Badalona.

La Fan Zone serà la més gran fins ara, 15.000 metres quadrats, repartida en cinc àrees diferents de la ciutat. La principal, davant el pavelló de la Penya, que acollirà una competició on sis dels vuit equips són campions de Copa. 71 títols sobre la pista. Mai cap edició n'havia aplegat tants.





"És una de les edicions més obertes dels últims anys, a més el sorteig ha fet que Barça i Madrid vagin pel mateix costat del quadre", detalla Juan Antonio Morales, president del Joventut de Badalona.

A la Fan Zone del Gorg, un espai de 500 m², estarà dedicat a promocionar la restauració local. En aquesta mostra gastronòmica s’oferiran menjars, postres, begudes i cafès per presentar als assistents un petit tast de la riquesa culinària badalonina.

"Tenim moltes ganes de lluir, de què hi hagi un bon espectacle i que la ciutat ho visqui amb plenitud, i que tant de bo diumenge puguem dir que hem fet la millor edició de la copa del rei de bàsquet de la història", ha desitjat l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro.

03.43 min Rubén Guijarro, alcalde de Badalona: "El bàsquet torna a casa"

Els aficionats podran gaudir la nit de divendres a dissabte, la Nit de la Copa, de música i animació al polígon de Can Ribó. L'Ajuntament de Badalona organitza una gran festa divendres 17 amb concerts en directe, músics i discjòqueis de primer nivell, animació, parades de menjar, servei de Punt Lila i diversos espectacles participatius. Es podrà anar amb busos llançadores gratuïts.

La Copa arribarà per primera vegada a 153 països amb drets d’emissió i, on no arribi la tele, ho faran en línia, Facebook i TikTok.