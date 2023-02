De su cabeza salieron muchas de las canciones que después grandes artistas convirtieron en éxitos. Aretha Franklin puso voz al tema "I Say a Little Prayer" y Dionne Warwick hizo lo mismo con "Do You Know the Way to San Jose". Suyas también fueron algunos de los trabajos que sonaron en la gran pantalla y formaron parte de la banda sonora de películas muy conocidas, como Dos hombres y un destino, por el que ganó un Premio Oscar. Hoy el mundo de la música y también el del cine llora la muerte de Burt Bacharach, el famoso compositor estadounidense, a sus 94 años.

Para él, el trabajo era una necesidad. "Es mi droga. Voy al teclado y eso hace que las cosas se sientan mejor. Una vez estoy en el teclado trato de resolver algunos problemas, eso es lo que único que tengo en mente", aseguró en una entrevista. Conocemos su trayectoria, pero ¿qué sabemos acerca de su vida personal? Burt Bacharach se casó hasta en cuatro ocasiones y superó una tragedia que marcó su vida para siempre.

Las cuatro veces que Burt Bacharach pasó por el altar Su primer matrimonio fue con la actriz Paula Stewart y duró cinco años, de 1953 a 1958. Después de su primer matrimonio, volvió a pasar por el altar por segunda vez con la también actriz Angie Dickinson, su relación fue mucho más duradera, estuvieron casados durante quince años, hasta 1980. Fruto de su matrimonio, nació Nikki Bacharach, su primera hija que falleció a los 40 años. La actriz Angie Dickinson junto a Richard Chamberlain GTRES GTRES Su tercer matrimonio fue con la letrista, cantante y compositora Carole Bayer Sager. Duró casi diez años, tiempo en el que también colaboraron en una serie de piezas musicales y adoptaron a su hijo Cristopher. En 1993 se casó con Jane Hansen, su actual esposa, con quien tuvo otros dos hijos: Oliver Bacharach y Raleigh Bacharach. Jane Hansen y su esposa Jane Hansen con sus dos hijos GTRES GTRES