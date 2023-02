Si no tienes plan para esta noche, no te preocupes, porque RTVE te trae la mejor programación este miércoles. Para empezar, disfruta en La 1 de un viaje lleno de nostalgia con Viaje al centro de la tele, que repasará los programas más populares de nuestra infancia. Después, no cambies de canal porque llega una nueva entrega de Días de tele, con la gran Julia Otero. Si ninguna de estas opciones te convence, en La 2 te espera María Casado con Las tres puertas. Poty Castillo, Pastora Soler y Patricia Ramírez serán los invitados de esta noche. ¡No te lo pierdas!

22:05 horas, en La 1: Viaje al centro de la tele De la mano de Santiago Segura, disfruta de un trepidante viaje por los programas infantiles que han entretenido, educado y divertido a varias generaciones de niños en TVE. Los Chiripitifláuticos, Los payasos de la tele, Barrio Sésamo, Los Lunnis, Picnic, La bola de cristal, Las marionetas de Herta Frankel, Sabadabadá y muchos más. A partir de las 22:05 horas, Viaje al centro de la tele, en La 1.

22:50 horas, en La 1: Días de tele ¿Es el humor la mejor terapia para las desgracias? ¿Qué nos hace reír hoy? En 1985 fue el dúo cómico llamado Martes y Trece el que consiguió unir a toda España en una sola carcajada. Todo gracias a las empanadillas más famosas de la televisión, las de Móstoles. Fue el día que todos nos reímos a la vez. Disfruta esta noche del miércoles de la mano de Julia Otero, sus colaboradores y grandes invitados del programa Días de tele. A partir de las 22:50 horas, justo después de la emisión de Viaje al centro de la tele, en La 1. Chanel Terrero denuncia en el programa de Julia Otero que sigue sufriendo racismo RTVE Julia Otero reflexionará sobre estas cuestiones con Josemi Contreras y Carolina Iglesias. Josema Yuste y Millán Salcedo nos contarán como se gestó su famoso sketch. Pablo Batista nos refrescará la Nochevieja del 85. Y Loles León y Esther Arroyo hablarán sobre la importancia de vivir con humor. Mariola Cubells explicará la tele de la época, y los cómicos Joaquín Reyes y Victoria Martín hablarán sobre el humor como profesión.