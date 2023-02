L'ús de la mascareta ha deixat de ser obligatori a tot el transport públic i en establiments sanitaris com ortopèdies, òptiques i centres de pròtesis. Tot i així, sí que seguirà sent obligatori portar-la a farmàcies i centres sanitaris. Això engloba clíniques d’estètica, dentals, de fisioteràpia, etc. Als centres sociosanitaris, com residències, continuarà sent obligatori l’ús pels treballadors i visitants que entrin en contacte directe amb els residents. Ara bé, aquests primers dies encara hi ha usuaris del transport públic que reconeixen que se senten més comodes amb la mascareta, especialment "quan hi ha aglomeracions".

La normativa ha entrat en vigor aquest dimecres després que el Consell de Ministres hagi aprovat la regulació del reial decret que regula l’ús de la mascareta. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, anunciava la setmana passada que traslladaria la reforma a la reunió de Consell de Ministres que se celebrarà avui.