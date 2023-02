Luis Zahera es uno de los principales rostros de la ficción española. A pesar de ello, todo el mundo conoce los personajes a los que interpreta, pero no le suelen reconocer a él como actor. Nos ha contado en el primer programa de Vamos a llevarnos bien que le han confundido en numerosas ocasiones con David Fernández Ortiz, más conocido como Rodolfo Chikilicuatre, y con el actor Manuel Manquiña.

As bestas

Luis Zahera ganó el pasado 28 de enero el Premio Feroz a Mejor Actor de Reparto por As bestas. Ahora, se enfrenta a una nueva nominación en la misma categoría en los Premios Goya 2023 que se celebrarán el sábado 11 de febrero: “En las primeras nominaciones me ponía nervioso, ahora ya no, intento no pensar en ello”.

¿Ya tiene preparado su discurso? No suele ensayarlos: “No me gusta el ñoñerío, prefiero centrarme en el director, actores y todo el equipo, nada de primas, perros…”, bromea con Ana Morgade. As bestas, la película participada por RTVE, ha hecho recordar a Luis Zahera su infancia: “Pensaba que estaba haciendo un western de cuando yo era pequeño”. El largometraje de Rodrigo Sorogoyen lidera las candidaturas a los Goya 2023 con 17 nominaciones.