Las bebidas vegetales se han hecho un hueco en los estantes de los supermercados y cada vez más personas las han incorporado a su dieta diaria para sustituir el consumo de leche.

Sin embargo, tal y como ha precisado la nutricionista Mónica Barreal en Hablando Claro, varios estudios indican que las bebidas vegetales no tienen los mismos nutrientes que la leche de vaca y, por tanto, no son sustitutivas. "Aquellas personas que no toman leche no tienen que empezar a tomar estas bebidas porque no las necesitan para nada", ha explicado la experta.

“Las bebidas vegetales han dejado de ser una rareza en los estantes de los supermercados y cada vez más personas las incorporan a su dieta diaria sustituyendo el consumo de leche, ¿pero son realmente más sanas? Lo vemos con la nutricionista @monicabarreal#HablandoClaro3F pic.twitter.com/qDBUGmHWkY“ — Hablando Claro (@HablandoTVE) February 3, 2023

Hay varios tipos de bebidas vegetales, están las realizadas a partir de frutos secos, como la de almendras, avellanas o nueces. Este tipo de bebida es más rica en calcio y en grasa, pero en grasa saludable. Por lo tanto, para las personas que quieran controlar su peso es la menos recomendable de todas.

Las bebidas de cereales, como las de avena o arroz, son más ricas en hidratos de carbono, por lo que no son la mejor opción para las personas con diabetes o resistencia a la insulina, pero sí es interesante para personas deportistas.

La leche de coco se caracteriza porque es muy dulce, pero también es la más rica en grasa saturada, por lo que no es la mejor opción para pacientes con problemas cardiovasculares.