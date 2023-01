“Es la historia más increíble que he escuchado nunca”. Eso pensó Malik Bendjelloul hace cinco años, y fue la génesis de Searching For Sugar Man, el documental del que todo el mundo habla en los últimos meses. Estrenado en 2012, el filme narra la historia de Sixto Rodríguez, un misterioso cantautor de Detroit, que a principios de los 70 escribió canciones inspiradoras que movieron a toda una generación.

Benjelloul, realizador sueco de 35 años con aire bonachón, visita Madrid para presentar la película, que se estrena este 22 de febrero. “Desde que la estrenamos en Sundance hace un año, he estado viajando por todo el mundo. Viviendo en hoteles”, dice resignado a la vez que reconoce: “ha sido un año muy hermoso”.

Ni Cold Fact, ni Coming From Reality (publicados en 1970 y 1971) funcionaron en Estados Unidos. Probablemente era muy pronto para que el hijo de un mexicano despuntara en Estados Unidos dando lecciones de humanidad y golpeando al país con el retrato de una sociedad dura.

¿Pero quién es el gran protagonista de esta historia? La cegadora respuesta es Rodríguez , un cantautor de los años 70 que estaba llamado a ser aún más grande que Dylan . Al menos era la conclusión que se escuchaba tras escuchar Cold Fact, un primer disco en el que sin descaro alguno hablaba de todo aquello que veía en las calles de Detroit: prostitución, droga o pobreza . Lo hacía con una sinceridad poética que debió haberle convertido en un artista mundialmente conocido… Pero no fue así.

¿Por qué no triunfó Rodríguez?

Bendjelloul también agrega: “Él era un tipo distinto de artista. Cantaba de espaldas a la gente todo el tiempo, lo que quizás no era muy comercial. Además no le gustaban los compromisos discográficos”. Por ejemplo, todo el mundo le pedía a Sixto que, tal y como había hecho Dylan (nacido Robert Zimmerman), adoptara un nombre “más americano”. “Pero él dijo, no lo voy a hacer, soy Rodríguez, soy mexicano y esto es lo que soy”, cuenta Malik a la vez que reconoce: “Esto le causó un problema, pero también es la razón por la que la gente le quería. Los artistas deben ser así, gente con convicciones”.

Tras el fracaso de sus dos discos, Rodríguez desapareció, y sin problema alguno volvió a trabajar en la construcción, “aceptando muy orgulloso trabajos que nadie hubiera aceptado”, narra el documental.

A raíz de este hilo argumental, Bendjelloul logra emocionar y sorprender a cada momento, gracias a las pistas que sigue para descubrir qué fue de aquel misterioso hombre que daba la espalda a su público. Curiosamente la respuesta tiende un puente entre Estados Unidos y la Sudáfrica que clamaba contra el Apartheid.