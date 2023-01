Hace 10 años, el mundo entero descubrió la increíble historia de Sixto Rodríguez, un desconocido cantautor que malvivía en Detroit, de la noche a la mañana, descubrió que en Sudáfrica su fama era más grande que la del mismísimo Elvis Presley. Aquel fenómeno cultural extraordinario se plasmó en el documental Searching For Sugar Man, una película que acaba de incorporarse al catálogo de RTVE Play este 16 de enero y que resultó ganadora del Oscar al Mejor documental y el BAFTA en 2013. Ahora, una década después, volvemos a preguntarnos: ¿qué ha sido se Sixto Rodríguez? ¿Qué pasó tras la repercusión que le dio el documental?

Escrita y dirigida por el fallecido cineasta Malik Bendjelloul, Searching for a Sugar man detalla los esfuerzos a fines de la década de 1990 de dos fanáticos de Ciudad del Cabo, Stephen "Sugar" Segerman y Craig Bartholomew Strydom, para descubrir si era cierta la rumoreada muerte del músico estadounidense Sixto Rodríguez y, en caso contrario, descubrir qué había sido de él. La música de Rodríguez, que nunca había alcanzado el éxito en Estados Unidos, se había hecho muy popular en Sudáfrica, aunque en ese país se sabía poco de él.

'Searching For Sugar Man', el documental ganador del Oscar que llega a RTVE Play

Una voz única, ¿mejor que Bob Dylan?

Hijo de un emigrante mexicano y una nativa americana, Sixto había sacado un par de discos a principios de los 70 que no habían tenido ningún tipo de repercusión en su país natal y terminó abandonando su carrera hasta caer en el anonimato. Pero, mientras esto ocurría sus discos se convertían en tremendos éxitos en Sudáfrica, donde se vendió más ejemplares que Elvis.

A mediados de los 70, en la era en la que ni Internet ni Spotify podían ayudar a difundir la música, cuentan en el documental que una joven norteamericana viajó a Ciudad del Cabo para visitar a su novio y bajo el brazo, trajo con ella el disco Cold Fact (1971). Fascinados por lo que escucharon en él, y sin posibilidad de comprarlo allí en ninguna tienda, comenzaron a hacer copias del álbum y a distribuirlos mano a mano.

Sixto Rodríguez, más conocido como Rodríguez tiene 79 años

Así fue como canciones como Sugar Man o I Wonder, incluidos en Cold Fact, empezaron a sonar una y otra vez hasta convertirlas en un éxito. Por supuesto, la mitología entorno a su figura también creció. ¿Qué había pasado con él?¿estaba vivo?¿por qué no se habían publicado más trabajos suyos? Se crearon leyendas de todo tipo, hasta que dos fans sudafricanos se pusieron a indagar sobre él y ver qué había pasado realmente con él. Una investigación, al más puro estilo thriller, que se narra con maestría en Searching for Sugar Man (2012).