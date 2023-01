El documental de El Tricicle, 40 años y punto final, de Imprescindibles, recorre la historia de Carles Sans, Joan Gràcia y Paco Mir, tres jóvenes actores de Barcelona que a principios de los años 80 revolucionaron el teatro cómico. 40 años después, Tricicle se despide de los escenarios. Ya tienes el documental disponible en RTVE Play. Pero si todavía no lo has visto, a continuación descubrirás curiosidades que seguro que hacen que quieras saber más sobre este trío de cómicos.

Paco tuvo claro que se quería dedicar al mimo porque no se le daba bien hablar en público. Joan y Carles se conocieron en la escuela de teatro El Timbal , ya que ambos querían mejorar su expresión corporal. Los tres se presentaron a las pruebas de acceso para entrar en el Institut del Teatre. Carles propuso a Joan formar una compañía de teatro gestual: “esto fue el primer germen de lo que después sería el Tricicle ”, dice el actor en Imprescindibles . En noviembre de 1979 Carles, Joan y, otro compañero, Miquel Rimbau montaron la compañía, pero Miquel se dio de baja una semana antes del Festival de Mimo de Barcelona así que tuvieron que buscar un sustituto: Paco Mir.

Chicho Ibáñez fue a ver al Tricicle a la Sala Cadarso y, después del espectáculo, les sugirió que participaran en su programa. “Nosotros, evidentemente, le dijimos que no. ¿Cómo íbamos nosotros, gente de teatro, de la cultura, participar en un programa tan comercial?”, explica Carles. El creador del ‘ Un, Dos, Tres… ’ fue tan persuasivo e insistente que invitó a los actores a cenar a su casa y les dice que les verán 22 millones de personas y dijeron “quizás sí valga la pena”, recuerda Paco.

El trabajo que hay detrás del escenario para producir un show es complejo. “Todo lo que no hablamos en el escenario lo hablamos en los ensayos”, explica Carles en Imprescindibles. Según Paco, lo más complicado del proceso creativo es encontrar el tema del espectáculo. “Podemos estar meses buscándolo, pero una vez que lo encontramos es relativamente fácil porque simplemente hay que desgranar subtemas del tema”, apunta el actor. Cuando ya tienen la estructura definida sobre el papel, pasan al escenario a ensayar físicamente.

¿Por qué fracasaron en Broadway?

Productores estadounidenses fue a ver el espectáculo Entretrés y quisieron llevarlo a Broadway. La aventura americana del Tricicle duró solo una semana. La crítica del ‘The New York Times’ fue muy negativa y al final determina si un espectáculo continúa en la cartelera. Paco explica que los americanos les obligaron a hacer unas modificaciones que no veían, pero ellos le decían sí a todo… “Después la crítica remarcaba todos los cambios malos que nos habían obligado a hacer”, apunta.